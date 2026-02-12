Bahis soruşturmasında 510 kişi PFDK'ya sevk edildi! Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce de listede

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Kurula sevk edilen isimler arasında Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce de yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

ARALARINDA GALATASARAY'IN TAKIM DOKTORU DA VAR

Kurula sevk edilen isimler arasında Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce de yer aldı.