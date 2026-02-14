Mücevher! Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyeti yorumladı: Artık Juventus düşünsün

Verdiği kilolardan sonra geldiği sezonlar gibi fiziksel olarak incelen İcardi, Eyüp maçında yaptığı koşularla ve attığı gollerle tribünlere 'aşkın olayım' şarkısını söyletti. İcardi, yükselen fizik gücü ve grafiği ile G.Saray'ın yepyeni transferi gibi duruyor. Okan hocanın derin, zengin ve kaliteli kadroya kavuşmasından sonra Eyüp'e karşı Osimhen-İcardi ikilisi ile başlaması sosyal medyada büyük tepki gördü. Bu müthiş ikiliden müthiş iş birlikleri çıktı. Juventus öncesi Sara, Jakobs, Torreira, Sallai ve Barış'ı, Okan Buruk'un dinlendirmesi çok akıllıcaydı. Boey'i istekli gördüm ancak maç eksiği görülüyor. Gençliği, coşkusu ve çalışkanlığı ile bu açığı kapatacaktır. Noa Lang'ın katkısı büyük olacak. İlk 45'te sürekli Lang'ın bölgesinden hücum etti. İcardi'nin ilk golünde rakipten sıyrılışı, Jankat'tan dönen şutu çok sertti. Osimhen, G.Saray'ın enerji küpü. Rakibini kovalıyor, top çalıyor, önde baskı yapıyor, kanatlara iniyor, pas alışverişine katılıyor, gerektiğinde şut atıyor, gerektiğinde de gollük paslar veriyor. Nijeryalı yıldızın sahanın her yerine basması, rakibin aklını darmadağın ediyor. Okan hoca, Juve maçında orta sahayı mutlaka güçlü tutmalı. İtalyanları orta alanda durduran takımlar pozisyon üretmekte zorlanmıyor. Sanchez'in yerine Sara'nın girmesi doğru hamleydi, Sanchez ciddi pozisyon ve pas hataları yapıyor. Singo'nun dinamizmi, çabukluğu, gücü ve kuvveti Sanchez'in önünde görülüyor.

BÜLENT TİMURLENK-JUVENTUS PLANI

Futbolun bildik klişesidir: "Önümüzdeki maç en önemli maç… Maç maç bakıyoruz." Öyle olması gerekir sahadaki futbolcular için ama teknik adamlar biraz daha geniş bakarlar yola. Bir sonraki durak Juventus müsabakası olunca Okan Buruk ikili bir strateji geliştirecek ve rotasyonla derinlemiş kadroyu verimli kullanacaktı. Öyle de yaptı. Boey, 'Kenan karşısında ne yapabilir' sorusu için sahadaydı. Jakobs, Sallai, Torreira, Barış ve Sara'nın Juventus maçında 11'de başlayacağını dünkü 11'e bakanlar görmüştür. Tek sürpriz Osimhen'in dinlenmemesi ki bu da oyuncu- hoca iletişimi sonrasında alınmış bir karar. Eyüp son haftalarda çıkıştaydı ama lig lideri karşısında ev sahibi, sezonun erken golünü atınca tutunacak dalları kalmadı. İyi mücadele ettiler ama RAMS Park'ta 56 dakika 10 kişi oynayan bir takımın çaresizliği işte. Ara transferdeki takviyelerin meyvesini erken aldı Okan Buruk. Lang yetenekli olduğu kadar rakipler için ters de futbolcu. Yunus geçen hafta gibi yine kafayla atarken, Lang ve sonradan oyuna giren Asprilla ceza sahası dışından şut eksiği olan takıma hücum zenginliği getirdiler. Osimhen gol atmasa da iki asist, bir kilit pasla maç seçmediğini bir kez daha gözler önüne sererken, kaptan İcardi'nin üçlemesi hem kendi geleceği hem de sezonun kalanı için G.Saray adına en büyük artı. 5 gollü galibiyette sınıfı geçemeyen tek adam Boey. Onu Kenan karşısına çıkartmaması gerektiğini dün Okan Buruk görmüştür. San Siro'da İtalya derbisinden yıpranmış bir Juventus gelecek. Doğru rakip analizle, bunun eleminasyon turunun ilk maçı olduğunu unutmayan bir taktikle G.Saray, "Yaşlı Kadın" Juventus'u yine eli boş yollayabilir evine..

MUSTAFA ÇULCU-ÇAĞDAŞ ALTAY'I KUTLUYORUM

Galatasaray sahada oynayanlarıyla, kulübede oturanlarıyla zengin, kaliteli, göz kamaştıran bir kadroya sahip. Maça golle başladı. Ancak bu göz kamaştıran kaliteli kadronun 10 kişi kalana kadar Eyüpspor'a karşı ilk yarıda verdiği net pozisyonlar sorgulanmalı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi en yumuşak rakip ile oynayan Galatasaray'da Okan hoca istediği rotasyonları yaptı. Ön bölgede Osimhen, İcardi, Yunus ve Lang keyifle pas yaparak goller aradılar. Mauro İcardi müthiş golcü. Onu ve gollerini seyretmek keyif veriyor. Sacha Boey yerini yadırgamadan giderken bıraktığı yerden devam ediyor. Lang oyunu sol kanattan kurarak her maç oyun liderliğine biraz daha fazla soyunuyor. Zaman zaman on numaraya kayıyor. İlkay sakatlıktan sonra bir tık daha iyi göründü. Eyüpspor ise 10 kişi kaldıktan sonra, ölmeden önce son kez kanatlanıp çırpınan karınca misali elinden geleni yaptı ancak gücü bu kadardı. Juventus maçı öncesi Galatasaray iyi bir hazırlık maçı oynadı. Vites yükseltmeden farklı galip geldi. Bu futbola şapka çıkarılır. Darısı Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi oynanacak Juventus maçına diyelim.

Hakem Çağdaş Altay maça sözlü ikazlarla girerek kontrolü ele aldı. Yunus'a yaptığı faulde Bedirhan'a 'rakibinin bariz gol şansını engellediği için' çıkan kırmızı kart, net doğruydu. Ayrıca bu kartı VAR'a bırakmadan tereddütsüz çıkarması puanını yükseltti. Oyunda kayboldu, gerektiğinde ortaya çıkması çok olumluydu. Oyun hakemi kabul etti, hakem de gereksiz bir-iki faul düdüğü dışında oyunu hiç bozmadı. Çağdaş Altay'ı kutlarım. Bravo! Yardımcılarıyla birlikte RAMS Park'taki karşılaşmada çok başarılı bir 90 dakika çıkardılar.