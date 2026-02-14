CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mücevher! Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyeti yorumladı: Artık Juventus düşünsün

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında RAMS Park’ta konuk ettiği ikas Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Spor yazarları sarı kırmızılıların üstün oyununa dikkat çekerken Zeki Uzundurukan yazısında "Artık Juventus düşünsün! Bu formda Aslan, Juventus'u salı günü pençeler! Yıkar geçer!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

ICARDI İMZASI

Süper Lig'de haftaya 52 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, 18 puanla 15. basamakta yer alan Eyüpspor'u konuk etti.

RAMS Park'ta büyük oranda dolu tribünler önünde yapılan maça hızlı giren Galatasaray, 2. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 33. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği golle devre arasına 2-0 önde girdi.

İlk yarının son dakikalarında kırmızı kart görerek 10 kişi kalan rakibi karşısında üst üste pozisyonlar bulan "Cimbom" 48 ve 70. dakikalarda Icardi'nin ayağından gelen gollerle 4-0'lık üstünlük yakaladı. Eyüpspor, 71. dakikada Metehan Altunbaş'un golüyle farkı 3'e indirdi. Müsabakanın 87. dakikasında Jerome Onguene'nin kendi kalesine gönderdiği topla bir gol daha bulan Galatasaray, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Mücevher! Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyeti yorumladı: Artık Juventus düşünsün - 1

MAÇ FAZLASIYLA FARK "6"

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 22. maçında 17. kez kazandı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 55'e çıkardı. "Cimbom" maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

LEVENT TÜZEMEN-YENİ TRANSFER

Verdiği kilolardan sonra geldiği sezonlar gibi fiziksel olarak incelen İcardi, Eyüp maçında yaptığı koşularla ve attığı gollerle tribünlere 'aşkın olayım' şarkısını söyletti. İcardi, yükselen fizik gücü ve grafiği ile G.Saray'ın yepyeni transferi gibi duruyor. Okan hocanın derin, zengin ve kaliteli kadroya kavuşmasından sonra Eyüp'e karşı Osimhen-İcardi ikilisi ile başlaması sosyal medyada büyük tepki gördü. Bu müthiş ikiliden müthiş iş birlikleri çıktı. Juventus öncesi Sara, Jakobs, Torreira, Sallai ve Barış'ı, Okan Buruk'un dinlendirmesi çok akıllıcaydı. Boey'i istekli gördüm ancak maç eksiği görülüyor. Gençliği, coşkusu ve çalışkanlığı ile bu açığı kapatacaktır. Noa Lang'ın katkısı büyük olacak. İlk 45'te sürekli Lang'ın bölgesinden hücum etti. İcardi'nin ilk golünde rakipten sıyrılışı, Jankat'tan dönen şutu çok sertti. Osimhen, G.Saray'ın enerji küpü. Rakibini kovalıyor, top çalıyor, önde baskı yapıyor, kanatlara iniyor, pas alışverişine katılıyor, gerektiğinde şut atıyor, gerektiğinde de gollük paslar veriyor. Nijeryalı yıldızın sahanın her yerine basması, rakibin aklını darmadağın ediyor. Okan hoca, Juve maçında orta sahayı mutlaka güçlü tutmalı. İtalyanları orta alanda durduran takımlar pozisyon üretmekte zorlanmıyor. Sanchez'in yerine Sara'nın girmesi doğru hamleydi, Sanchez ciddi pozisyon ve pas hataları yapıyor. Singo'nun dinamizmi, çabukluğu, gücü ve kuvveti Sanchez'in önünde görülüyor.

Mücevher! Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyeti yorumladı: Artık Juventus düşünsün - 2

BÜLENT TİMURLENK-JUVENTUS PLANI

Futbolun bildik klişesidir: "Önümüzdeki maç en önemli maç… Maç maç bakıyoruz." Öyle olması gerekir sahadaki futbolcular için ama teknik adamlar biraz daha geniş bakarlar yola. Bir sonraki durak Juventus müsabakası olunca Okan Buruk ikili bir strateji geliştirecek ve rotasyonla derinlemiş kadroyu verimli kullanacaktı. Öyle de yaptı. Boey, 'Kenan karşısında ne yapabilir' sorusu için sahadaydı. Jakobs, Sallai, Torreira, Barış ve Sara'nın Juventus maçında 11'de başlayacağını dünkü 11'e bakanlar görmüştür. Tek sürpriz Osimhen'in dinlenmemesi ki bu da oyuncu- hoca iletişimi sonrasında alınmış bir karar. Eyüp son haftalarda çıkıştaydı ama lig lideri karşısında ev sahibi, sezonun erken golünü atınca tutunacak dalları kalmadı. İyi mücadele ettiler ama RAMS Park'ta 56 dakika 10 kişi oynayan bir takımın çaresizliği işte. Ara transferdeki takviyelerin meyvesini erken aldı Okan Buruk. Lang yetenekli olduğu kadar rakipler için ters de futbolcu. Yunus geçen hafta gibi yine kafayla atarken, Lang ve sonradan oyuna giren Asprilla ceza sahası dışından şut eksiği olan takıma hücum zenginliği getirdiler. Osimhen gol atmasa da iki asist, bir kilit pasla maç seçmediğini bir kez daha gözler önüne sererken, kaptan İcardi'nin üçlemesi hem kendi geleceği hem de sezonun kalanı için G.Saray adına en büyük artı. 5 gollü galibiyette sınıfı geçemeyen tek adam Boey. Onu Kenan karşısına çıkartmaması gerektiğini dün Okan Buruk görmüştür. San Siro'da İtalya derbisinden yıpranmış bir Juventus gelecek. Doğru rakip analizle, bunun eleminasyon turunun ilk maçı olduğunu unutmayan bir taktikle G.Saray, "Yaşlı Kadın" Juventus'u yine eli boş yollayabilir evine..

MUSTAFA ÇULCU-ÇAĞDAŞ ALTAY'I KUTLUYORUM

Galatasaray sahada oynayanlarıyla, kulübede oturanlarıyla zengin, kaliteli, göz kamaştıran bir kadroya sahip. Maça golle başladı. Ancak bu göz kamaştıran kaliteli kadronun 10 kişi kalana kadar Eyüpspor'a karşı ilk yarıda verdiği net pozisyonlar sorgulanmalı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi en yumuşak rakip ile oynayan Galatasaray'da Okan hoca istediği rotasyonları yaptı. Ön bölgede Osimhen, İcardi, Yunus ve Lang keyifle pas yaparak goller aradılar. Mauro İcardi müthiş golcü. Onu ve gollerini seyretmek keyif veriyor. Sacha Boey yerini yadırgamadan giderken bıraktığı yerden devam ediyor. Lang oyunu sol kanattan kurarak her maç oyun liderliğine biraz daha fazla soyunuyor. Zaman zaman on numaraya kayıyor. İlkay sakatlıktan sonra bir tık daha iyi göründü. Eyüpspor ise 10 kişi kaldıktan sonra, ölmeden önce son kez kanatlanıp çırpınan karınca misali elinden geleni yaptı ancak gücü bu kadardı. Juventus maçı öncesi Galatasaray iyi bir hazırlık maçı oynadı. Vites yükseltmeden farklı galip geldi. Bu futbola şapka çıkarılır. Darısı Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi oynanacak Juventus maçına diyelim.
Hakem Çağdaş Altay maça sözlü ikazlarla girerek kontrolü ele aldı. Yunus'a yaptığı faulde Bedirhan'a 'rakibinin bariz gol şansını engellediği için' çıkan kırmızı kart, net doğruydu. Ayrıca bu kartı VAR'a bırakmadan tereddütsüz çıkarması puanını yükseltti. Oyunda kayboldu, gerektiğinde ortaya çıkması çok olumluydu. Oyun hakemi kabul etti, hakem de gereksiz bir-iki faul düdüğü dışında oyunu hiç bozmadı. Çağdaş Altay'ı kutlarım. Bravo! Yardımcılarıyla birlikte RAMS Park'taki karşılaşmada çok başarılı bir 90 dakika çıkardılar.

Mücevher! Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyeti yorumladı: Artık Juventus düşünsün - 3

AHMET ÇAKAR-KIRMIZI KART TARTIŞMASIZ DOĞRU KARAR

G.Saray, güle oynaya, şov yaparak ve üstelik yedek santrforunun hat-trick yaparak kazandığı bir maç oynadı. Önce şunu söyleyelim, G.Saray'ın devre arası transferleri çok başarılı. Bunların içinde en önde gelen de Noa Lang. Hareketliliği, oyun bilgisi mükemmel. Dün gece Sacha Boey fazla renk vermedi ama zaten G.Saray'a yaptıkları ortada. İcardi tartışmasız dünyanın ceza alanı içindeki vuruş üstünlüğü en yüksek futbolcusu. Golü kokluyor, topun düşeceği yeri biliyor ve işini mükemmel yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'nin en iyi iki santrforu G.Saray'da ve ciddi maçlarda ancak biri oynuyor. Yine zenginliğin tanımını yapabilir misiniz diye sorduğunuzda, 'İlkay Gündoğan' deriz. Adam Alman Milli Takımı'nın en iyilerinden biri, Manchester City'den geldi ama belki de şu an için G.Saray'ın direkt ilk 11 oyuncusu değil.
G.Saray'ın bu rahatlığı, bu coşkusu ve kadro derinliğiyle mutlak favori olduğu bir gerçek. Üstelik devre arası yapılan transferlerle de rotasyonu çok güçlendi. Eyüp için üzgünüz, bağıra bağıra düşmeye gidiyorlar.
Çağdaş Altay için kolay maçtı. O da çok iyi yönetti ve kırmızı kart tartışmasız doğru karar.

ZEKİ UZUNDURUKAN-UZAY SAVAŞÇILARI!

Noa Lang, maçtan önce sol kanada adeta bir ray döşemiş. Lang, hızlı bir tren gibi sol kanattan Eyüpspor'u canından bezdiren bindirmeler yaptı. Lang; rakip eksiltiyor, çok hızlı, çok güçlü... Bununla da kalmayıp, net ve isabetli ortalar yapıyor; bazuka gibi şutlar atıyor. Galatasaray, bir nokta atışı transfer daha yapmış. Eyüpspor karşısında mükemmel bir maç çıkardı, Hollandalı sol kanat oyuncusu. Lang'ı izlemek için dün Rams Park'a gelen Hollanda Milli Takımı yardımcı hocası Erwin Koeman da bu performansı ayakta alkışlamıştır.

Okan Buruk, salı günkü Juventus maçını düşünerek Jakobs, Sallai, Sara, Torreira ve Barış Alper gibi yıldızlarını yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerlerine ilk 11'de çıkan Eren, Boey, Lemina, İlkay ve İcardi de çok etkili oldular. Özellikle de Osimhen ile İcardi arasındaki uyum harikaydı. İcardi üç kez Eyüpspor filelerini havalandırırken, ligde 13 gole ulaştı. Osimhen'i nasıl anlatsam bilemiyorum. Topun olduğu her yerde rakibin canına okuyan presler yaptı durdu. Yunus Akgün ve İcardi'nin attığı ikinci golün asistini yapan Osimhen, Galatasaray'ın adeta şah damarı... Bir futbolcudan çok daha fazlası... O bir uzay golcüsü... O bir Victor Osimhen!

Mücevher! Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyeti yorumladı: Artık Juventus düşünsün - 4

Uğurcan Çakır'ın da ilk yarıdaki iki süper kurtarışının da altını çizmek lazım. Uğurcan, Juventus maçı öncesinde çok formda! Gökten uçak düşse onu bile kurtaracak Uğurcan! O derece hırslı ve formda! Eyüpspor'un Galatasaray karşısında bu kadar dirençsiz kalmasında ilk yarıda Bedirhan'ın kırmızı kartının rolü çok büyük. Dün ilk 11'de çıkan Sacha Boey, Galatasaray'dan hiç ayrılmamış gibi kaldığı yerden iz bırakan performansına devam etti. Bu arada Rams Park'ta ilk maçına çıkan Renato Nhaga, tribünlerden büyük alkış aldı. Büyük yetenek. Sahada topla adeta dans etti. İkinci yarıda giren Yaser Asprilla da çok etkiliydi. Hızlı ve şut atmayı seven bir oyuncu. Lang gibi tribünleri coşturacak özellikleri var Asprilla'nın!

İcardi dün attığı üç golle kafalardaki soru işaretlerini yerle bir etmiştir herhalde. Ne kadar büyük golcü olduğunu yine belgeledi. İcardi'nin bu performansı sonrasında Galatasaray yönetiminin sezon sonunu beklemeden İcardi ile masaya oturacağını düşünüyorum. Öyle de yapmalı! Yoksa İcardi'nin hala Avrupa'nın beş büyük liginde piyasası var! Avrupa'da golcü kıtlığının yaşandığı bir dönemdeyiz. İyi golcülerin piyasası 100-150 milyon euro!

O yüzden Galatasaray yönetimi, elindeki paha biçilmez mücevherine sımsıkı sarılmalı! Sözleşmeyse sözleşme, para ise para! İcardi sonuna kadar hak ediyor bunları. Galatasaray, taraftarına farklı Eyüpspor galibiyeti ile birlikte Sevgililer Günü hediyesi vermiş oldu. Galatasaray için çok kolay bir maç oldu. Artık Juventus düşünsün! Bu formda Aslan, Juventus'u salı günü pençeler! Yıkar geçer! Çünkü dün Galatasaraylı futbolcular, uzay savaşçıları gibiydi!

