Adı Galatasaray ile anılıyordu! Trabzonspor’dan olay gönderme

Trabzonspor, Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Christ Oulai için sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray’ın son gönderisini alıntılayarak Oulai’nın fotoğrafını paylaşan bordo-mavili kulüp, paylaşımında “Kendinizi bu kadar paralamayın” ifadelerine yer verdi.

