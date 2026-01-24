Adı Galatasaray ile anılıyordu! Trabzonspor’dan olay gönderme
Trabzonspor, Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Christ Oulai için sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray’ın son gönderisini alıntılayarak Oulai’nın fotoğrafını paylaşan bordo-mavili kulüp, paylaşımında “Kendinizi bu kadar paralamayın” ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
GALATASARAY'DAN "42" NUMARALI GÖNDERME
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesinde soyunma odasından bir fotoğraf paylaşmıştı. Sarı-kırmızılıların paylaştığı karede, Oulai'nin de forma numarası olan 42'yi giyen Abdülkerim Bardakcı'nın formasına yer verilmesi, taraftarlar arasında "transfer sinyali" olarak yorumlanmıştı.
TRABZONSPOR'DAN FLAŞ ALINTI
Bu paylaşımın ardından Trabzonspor'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Bordo-mavili kulüp, Galatasaray'ın söz konusu gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir" ifadelerini kullandı. Paylaşımda ise Christ Oulai'nin fotoğrafına yer verildi.
Trabzonspor'un bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.