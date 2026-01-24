Noa Lang sonrası bir imza daha: Asprilla Galatasaray yolunda
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Noa Lang transferini tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu kez rotasını İspanya'ya çevirdi. Galatasaray, La Liga ekiplerinden Girona'da forma giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılırken, anlaşmada yer alan bonservis bedelinin detayları da netleşti. Galatasaray'ın yeni transfer hamlesine ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde…
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayındaki ilk hamlesini Napoli forması giyen Noa Lang ile yapmıştı.
Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusunu 2 milyon avro kiralama bedeli ve 30 milyon avro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.
26 yaşındaki futbolcu, Napoli'den Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelirken, havalimanında kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar tarafından karşılandı.
Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Lang, Galatasaray'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olduğum için mutluyum. Kulübün büyüklüğü ve taraftarın sosyal medyadaki etkisi tercihimde önemli rol oynadı. Kopenhag maçında yaşadığım sakatlıkla ilgili şu an bir sorun yok, iyiyim. Galatasaraylı mevcut ya da eski oyuncularla görüşmedim ama kulüp hakkında bilgi sahibiydim" ifadelerini kullandı.