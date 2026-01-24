Noa Lang sonrası bir imza daha: Asprilla Galatasaray yolunda

Noa Lang transferinin ardından Galatasaray bir hamle daha yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın transferi için İspanya La Liga ekibi Girona ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.

AS Colombia muhabiri Pipe Sierra'nın aktardığı bilgilere göre, 22 yaşındaki Asprilla'nın menajeri Jonathan Herrera; Benfica, Ajax ve Marsilya ile temaslarda bulunsa da en cazip teklif Galatasaray'dan geldi.

Anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunun 23 milyon avro olduğu ve belirli sayıda maçta forma giymesi halinde devreye gireceği belirtildi.

Bu sezon Girona formasıyla 17 maça çıkan Yaser Asprilla, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 12 milyon avro olarak gösterilen 1,76 boyundaki futbolcunun, İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.