Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da!

Sarı-kırmızılılar, Lang için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu olacak.

NOA LANG: ÇOK MUTLUYUM

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Noa Lang şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum burada olduğum için. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Taraftarlar, Instagram'da çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu.