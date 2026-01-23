CANLI YAYIN
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren ve devre arası transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi. Lang havalimanında Galatasaray atkısı takıp açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang'i taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Sarı-kırmızılılar, Lang için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu olacak.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 27 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

NOA LANG: ÇOK MUTLUYUM

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Noa Lang şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum burada olduğum için. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Taraftarlar, Instagram'da çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu.

İSTANBUL'DA YAŞADIM

Çocukken İstanbul'da yaşadım. Ben İstanbul'u zaten çok iyi biliyorum.

