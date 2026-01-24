Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti
Ara transfer döneminde kadrosunu Noa Lang ile güçlendiren Galatasaray, ikinci takviyesini İspanya LaLiga'dan yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Girona'da forma giyen Yaser Asprilla'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı. Genç yıldızın İstanbul'a geliş saati ve transferin tüm detayları netleşirken, Galatasaray cephesi resmi açıklama için geri sayıma geçti.
Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer dönemine liderlik avantajıyla girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile yaptı.
Cimbom, 77 numaralı formayı giyecek olan Lang için İtalyan ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.
LANG SONRASI BİR KANAT DAHA
Lang sonrası kanat bölgesine bir transfer daha yapma kararı alan Galatasaray, rotasını İspanya LaLiga'ya çevirdi.