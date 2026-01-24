CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ara transfer döneminde kadrosunu Noa Lang ile güçlendiren Galatasaray, ikinci takviyesini İspanya LaLiga'dan yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Girona'da forma giyen Yaser Asprilla'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı. Genç yıldızın İstanbul'a geliş saati ve transferin tüm detayları netleşirken, Galatasaray cephesi resmi açıklama için geri sayıma geçti.

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer dönemine liderlik avantajıyla girdi.

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

Sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile yaptı.

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

Cimbom, 77 numaralı formayı giyecek olan Lang için İtalyan ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

LANG SONRASI BİR KANAT DAHA

Lang sonrası kanat bölgesine bir transfer daha yapma kararı alan Galatasaray, rotasını İspanya LaLiga'ya çevirdi.

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

ASPRILLA CİMBOM İÇİN GELİYOR

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, İspanya La Liga takımlarından Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmak üzere.

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

GECE SAATLERİNDE İSTANBUL'DA

A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu gece İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Girona formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 17 maça çıkan Asprilla, 770 dakika sahada kaldı. Kolombiyalı oyuncu, bu süre zarfında rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı üretmeyi başardı.

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

SÖZLEŞME DURUMU

Yaser Asprilla'nın kulübü Girona ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin