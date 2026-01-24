Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Asprilla’nın geliş saati netleşti

ASPRILLA CİMBOM İÇİN GELİYOR Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, İspanya La Liga takımlarından Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmak üzere.

GECE SAATLERİNDE İSTANBUL'DA A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu gece İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI Bu sezon Girona formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 17 maça çıkan Asprilla, 770 dakika sahada kaldı. Kolombiyalı oyuncu, bu süre zarfında rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı üretmeyi başardı.

SÖZLEŞME DURUMU Yaser Asprilla'nın kulübü Girona ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.