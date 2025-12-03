03 Aralık 2025, Çarşamba
Derbiye damga vuran saldırı! Kazımcan'a çakmak atan şahsın cezası belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 14:33 Güncelleme: 03.12.2025 14:42
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş'a çakmak atan şahıs için gözaltı kararı verildiğini ve şahsın 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edildiği açıkladı.

