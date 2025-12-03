Finlandiya liderinden Batı'ya Türkiye övgüsü: Ankara oyun kurallarını değiştiriyor
Gün geçtikçe Türkiye'nin yükselen gücü her alanda ön plana çıkıyor. Barış müzakereleri, savunma sanayii alanındaki başarılar ve kriz çözümünde kritik rol oynayan Türkiye Batı kanadında adından sık sık söz ettiriyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, dünyanın yeni bir düzensizlikle karşı karşıya kaldığına vurgulayarak Türkiye'nin küresel düzeni istikrara götürebilecek ekonomik araç ve jeopolitik ağırlığa sahip ülkeler arasında olduğunu belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin küresel düzeni istikrara veya daha büyük çalkantıya götürebilecek ekonomik araç ve jeopolitik ağırlığa sahip ülkeler arasında olduğunu belirtti.
FİNLANDİYA LİDERİNDEN DİKKAT ÇEKEN YAZI
Stubb, Amerikan dış politika dergisi Foreign Affairs için yazdığı "Batı'nın Son Şansı: Çok Geç Olmadan Yeni bir Küresel Düzen Nasıl İnşa Edilir" başlıklı makalesinde Türkiye'nin önemine de değindi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, dünyanın son 4 yılda, önceki 30 yıla kıyasla oldukça değiştiğini, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar, Afrika'daki gerginliklerin demokrasilerin çökmesine neden olduğunu vurguladı.
"TÜRKİYE OYUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİYOR"
Dünyanın yeni bir düzensizlikle karşı karşıya kaldığına işaret eden Stubb, şöyle devam etti:
"Büyük güç rekabeti geri döndü, Çin ile ABD arasındaki rekabet jeopolitiğin çerçevesini belirliyor. Ancak küresel düzeni şekillendiren tek güç bu değil. Brezilya, Hindistan, Meksika, Nijerya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye gibi orta güç ülkeleri oyunun kurallarını değiştiren konuma geldi. Bu ülkeler küresel düzeni istikrara götürebilecek ekonomik araçlar ve jeopolitik ağırlığa sahip."
BATI'YA REKABET ELEŞTİRİSİ
Soğuk Savaş'tan sonra yeni oluşumlara dikkati çeken Stubb, "Batılı ülkelerin monolog yerine diyaloğu, çifte standart yerine tutarlılığı ve tahakküm yerine işbirliğini tercih ettiklerini dünyaya göstermeleri için son şans. Ülkeler rekabet uğruna işbirliğinden kaçınırlarsa, daha da büyük çatışmaların yaşanacağı bir dünya ufukta belirir." ifadelerini kullandı.
Stubb, çok taraflılığın düzene, çok kutupluluğun ise çatışmalara yol açtığını, günümüz küresel güç dengesinin Küresel Batı, Küresel Doğu ve Küresel Güney olarak 3 bölgeden oluştuğunu aktardı.
Küresel Batı'nın ABD liderliğinde 50 ülkeden oluştuğunu, Küresel Doğu'nun da Çin liderliğinde 25 ülkeyi kapsadığını belirten Stubb, "Küresel Güney ise Afrika, Latin Amerika, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'da gelişmekte olan ve orta gelirli yaklaşık 125 devleti kapsamaktadır. Burada çok sayıda orta güçte ve kararsız devlet var." ifadelerine yer verdi.
Stubb, Küresel Batı ve Küresel Doğu'nun Küresel Güney'in kalbi ve zihni için mücadele içinde olduğunu kaydederek, "Çünkü biliyorlar ki yeni dünya düzeninin yönünü Küresel Güney belirleyecek. Batı ve Doğu farklı yönlere doğru ilerlerken, Güney'in oyu belirleyici olacak." değerlendirmesini yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler o listede! İstanbul’da 9 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?
- Yataktan kalkınca hemen yapın! Kaliteli uykuya giden yol: Basit ama etkili
- Kuruluş Orhan Dafne kimdir? Merve Çandar kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?
- Sesiniz kötü diye utanmayın! Şarkı söylemek resmen tedavi: Bu faydasını kimse bilmiyor
- A101’de Yılbaşı hazırlıkları başladı! 4 Aralık’ta hangi ürünler indirimde?
- Çöldeki sır: 2 bin yıl önceki şapkanın sahibi kimdi? Arkeologlar ikiye bölündü
- Optik illüzyon: Herkes ağaçları görüyor, gizli fotoğrafçıyı ise sadece bir dedektif bulabilir
- Spotify Wrapped 2025 belli oldu! Spotify özet nasıl bakılır? İşte en çok dinlenen şarkılar
- Sararan beyaz çamaşırlar kar gibi parlayacak! Yarım çay bardağı eklemek yetiyor
- Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- Trabzonspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- e-YDS 2025/12 başvuru ekranı: e-YDS başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur?