Galatasaray’ın Bodo/Glimt zaferi Avrupa basınında: Osimhen’in merhameti yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 10:42 Güncelleme: 23.10.2025 10:48
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek gruptaki 2. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılıların zaferi Norveç başta olmak üzere Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Avrupa basını Osimhen için övgü dolu ifadeler kullanırken Galatasaray taraftarını da unutmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

ASLAN 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra 2. hafta Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Bodo/Glimt mücadelesiyle Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3. maçta 2. galibiyetini elde etti.

Galatasaray evinde Bodo/Glimt'i rahat geçti (AA)Galatasaray evinde Bodo/Glimt'i rahat geçti (AA)

Sarı-kırmızılıların galibiyeti Norveç basını başta olmak üzere Avrupa'da geniş yankı buldu.

NORVEÇ BASINI

NETTAVISEN: Galatasaray Bodo/Glimt'i salladı: Knutsen'in fotoğrafları ortalığı karıştırdı. Teknik direktör Knutsen kulaklarına tıkaç takarak İstanbul'daki maça hazırlıklı geldi. Gürültü çılgıncaydı ve zaman zaman aşırı seviyelere ulaştı.

BODO NU: Glimt'in savunması Galatasaray karşısında tökezledi ve İstanbul'da kaybetti. İstanbul'daki cadı kazanında Norveç ekibi ilk yenilgisini aldı. Bodo'ya maçı kaybettiren büyük savunma hataları ve ev sahibi takımın agresifliğiydi.

"HATALAR PAHALIYA MAL OLDU"

VERDENS GANG: Noel'e iki ay kala Kuzey'in Noel Babası İstanbul'u ziyaret etti bile. Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında savunmadaki hatalar Glimt'e pahalıya mal oldu. Glimt için erken yenen goller adeta bir kabusa dönüştü.

AVISA NORDLAND: Bodo/Glimt hatalarla dolu bir gecenin ardından ağır bir şekilde cezalandırıldı. Garip bir futbol akşamıydı. Konuk ekip için bir çok şey ters gitti, hatalarla dolu bir akşamdı.

AFTENPOSTEN: Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'de hata yaptı. Hatalarının ardından sert bir düşüş yaşadı. Bu kadar çok hata olunca ve fırsatlar kaçırılınca işler neredeyse imkansız hale geldi, Devler Ligi'ndeki üç maçtan elde iki puan kaldı.

Sane maçtaki etkili performansıyla dikkat çekti (AA)Sane maçtaki etkili performansıyla dikkat çekti (AA)

"G.SARAY FAZLA GÜÇLÜYDÜ"

BRONNOYSUNDS AVIS: Galatasaray, Bodo/Glimt için fazla güçlüydü. Sarı-siyahlıların savunması rakibi karşısında tökezledi. Bodo/Glimt, Galatasaray'ın yıldızlarla dolu takımına karşı birkaç tehlikeli pozisyon yarattı ancak savunmada yetersiz kaldı.

NORDLYS: Galatasaray'ın acımasız forveti Victor Osimhen'in merhameti yok. Osimhen yarım saatten kısa bir süre içerisinde farkı iki yaptı. Ev sahibi ekibin taraftarının ses efektleri inanılmaz, sarı-kırmızılı takım agresifti.

İTALYA

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Osimhen'i gördün mü Napoli? Osimhen muhteşem! Bodo Glimt karşısında attığı iki golle şov yapan futbolcu Liverpool maçının ardından bir kez daha Galatasaray'ı uçurdu.

İNGİLTERE

BBC: Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında rahat bir şekilde üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi galibiyetini alırken Victor Osimhen iki gol atıp bir de gol attırdı. Takımına galibiyeti getiren isim olan Osimhen maçın en iyi oyuncusuydu.

Aslan ligdeki puanını 6'ya yükseltmeyi başardı (AA)Aslan ligdeki puanını 6'ya yükseltmeyi başardı (AA)

İSPANYA

AS: Osimhen ile her şey daha kolay. Nijeryalı forvet iki gol attı ve daha fazla gol atma şansı da yakaladı. Şampiyonlar Ligi takımının forveti olarak karşılaşmada öne çıktı.

ALMANYA

KICKER: İstanbul'da Osimhen gösterisi: Galatasaray, Bodo/Glimt'e sınırlarını gösterdi. Galatasaray rakibi karşısında favoriydi ve olağanüstü forvet Osimhen sayesinde galibiyeti aldı.

FRANSA

DAILY SPORTS: Osimhen tam bir golcü! Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı 7 maçta 9 gol kaydetti. Nijeryalı forvet harika bir formda, Bodo/Glimt karşısında da gollerini attı.

Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray!Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! AVRUPA'NIN YENİ PRENSİ GALATASARAY!

