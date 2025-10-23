Galatasaray’ın Bodo/Glimt zaferi Avrupa basınında: Osimhen’in merhameti yok

Galatasaray evinde Bodo/Glimt'i rahat geçti (AA)

Sarı-kırmızılıların galibiyeti Norveç basını başta olmak üzere Avrupa'da geniş yankı buldu.

NORVEÇ BASINI

NETTAVISEN: Galatasaray Bodo/Glimt'i salladı: Knutsen'in fotoğrafları ortalığı karıştırdı. Teknik direktör Knutsen kulaklarına tıkaç takarak İstanbul'daki maça hazırlıklı geldi. Gürültü çılgıncaydı ve zaman zaman aşırı seviyelere ulaştı.

BODO NU: Glimt'in savunması Galatasaray karşısında tökezledi ve İstanbul'da kaybetti. İstanbul'daki cadı kazanında Norveç ekibi ilk yenilgisini aldı. Bodo'ya maçı kaybettiren büyük savunma hataları ve ev sahibi takımın agresifliğiydi.

"HATALAR PAHALIYA MAL OLDU"

VERDENS GANG: Noel'e iki ay kala Kuzey'in Noel Babası İstanbul'u ziyaret etti bile. Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında savunmadaki hatalar Glimt'e pahalıya mal oldu. Glimt için erken yenen goller adeta bir kabusa dönüştü.

AVISA NORDLAND: Bodo/Glimt hatalarla dolu bir gecenin ardından ağır bir şekilde cezalandırıldı. Garip bir futbol akşamıydı. Konuk ekip için bir çok şey ters gitti, hatalarla dolu bir akşamdı.

AFTENPOSTEN: Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'de hata yaptı. Hatalarının ardından sert bir düşüş yaşadı. Bu kadar çok hata olunca ve fırsatlar kaçırılınca işler neredeyse imkansız hale geldi, Devler Ligi'ndeki üç maçtan elde iki puan kaldı.