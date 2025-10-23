23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Spor Galerileri Sıradaki gelsin! Avrupa'nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarları Bodo/Glimt zaferini yorumladı

Sıradaki gelsin! Avrupa'nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarları Bodo/Glimt zaferini yorumladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Sarı-kırmızılılarda geceye damga vuran isim, 3. ve 33. dakikalarda ağları sarsan Victor Osimhen oldu. Yunus Akgün de galibiyeti perçinleyen gole imza attı. Galatasaray, RAMS Park'ta yenilmezlik serisini 30 maça çıkarırken spor yazarları Aslan'ın kritik galibiyetini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 09:32
Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 yenerek puanını 6'ya taşıdı.

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

OSIMHEN IŞIL IŞIL PARLADI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı 2 golle maça damga vurdu.

Müsabakanın 3 ve 33. dakikalarında fileleri havalandıran Osimhen, galibiyette başrolü oynadı. Bu sezonki 8. resmi maçına çıkan 26 yaşındaki futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

30 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

Aslan'ın Avrupa'daki zaferini spor yazarları köşelerinde yorumladı...

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

LEVENT TÜZEMEN-BU OYUNLA DEVLER LİGİ'NDE ÖNÜ AÇIK

Liverpool zaferiyle zirve yapan Galatasaray, Bodo galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne ısındığını gösterdi. Galatasaraylı oyuncular, bu oyun anlayışından, coşkudan, mücadeleden geri adım atmadıkları müddetçe Devler Ligi'nde yoluna devam eder. Galatasaray seyircisi de farklı bir tezahürat misyonu üstlenerek rakiplere RAMS Park'ı zindan ederken, Galatasaraylı oyuncuları da ateşliyorlar. Osimhen, gecenin yıldızlığına soyundu… İlk golde Lemina'nın topu rakipten çalması ve çabuk oynaması çok önemliydi ama Osimhen'in önüne düşen topu düzeltmeden kaleye vurması akıllıcaydı. Hücumda görev yapan oyuncular, bu vuruşu örnek almalı. Bodo takımı, fizik gücü üst düzeyde olan, çok koşan, oyundan düşmeyen, birbirlerine ezbere pas yapan ve baş ağrıtan bir takım. Galatasaray, Osimhen'in ikinci golüne kadar oyunu çok akıllı yönetti. Gereksiz yere hücuma çıkmadılar, aktif dinlenmeyi gerektiğinde yaptılar ve en önemlisi çok şut atmasıyla bilinen Bodo'lu oyunculara geniş alan bırakmadıkları gibi şut izni de vermediler. Galatasaray'ın Osimhen'le kazandığı ikinci gol öncesi yapılan ön alan baskısı çok mükemmeldi. Osimhen, Barış ve Yunus'un yaptığı baskı, Bodo savunmasının dengesini bozduğu gibi hata yapmasına da neden oldu. Nijeryalı yıldızın pozisyona sırtını dönmeyip takipte kalması, hata sonucu yakaladığı topu gol yapmasını sağladı. İkinci yarı Galatasaray, akıllı oyununu devam ettirdi. Yunus'la skoru üçledi. Eğer Osimhen son vuruşlarda daha dikkatli olsaydı Galatasaray, Bodo'ya ağır bir yenilgi tattırırdı. Lemina- Torreira ikilisi hatasız oynadı.

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

MURAT ÖZBOSTAN-ŞİMDİ ANLADINIZ MI NEDEN ALINDIĞINI!

Galatasaray'ın neden Osimhen'i transfer ettiğini şimdi daha iyi anladınız mı! 75 milyon Euro'luk maliyet çok tartışılsa da bu adamın bunu fazlasıyla hak ettiği ortaya çıktı. 2 gol attı... Önde baskı yaptı, istasyon oldu, her topa kafa soktu. Adamları kovaladı! Önde yaktığı ateş ile Galatasaray'a otoban açtı. Hep oyunun içindeydi. Oyunda kaldığı 73. dakikaya kadar Galatasaray, Osimhen ile çok top kazandı, pozisyona girdi. Attıkları 2 değil 3-4 bile olabilirdi. Adam tam bir canavar. Kafa, ayak, her yeriyle atıyor. Galatasaray, agresif ve sert presle sahanın her yerini ele geçirdi. Müthiş başladı maça! Rakibe nefes aldırmadı, tribün de devreye girince Bodo dağıldı. Torreira ve Lemina neredeyse bütün sahipsiz topları kazandı. Lemina volkan gibiydi. Kanatlardan dalga dalga gelinirken, Bodo'nun defansı çöktü. Norveçliler, son 9 Avrupa maçında 5 mağlubiyet almış bir takım zaten. Deplasman karneleri berbat. Okan Buruk rakibini yine iyi analiz etmiş. Bodo'nun yıldızı Hauge'ye adım attırılmadı. 3 golün de ortak özelliği ön alan baskısıyla gelmesiydi. Planlar şıkır şıkır işledi. 3 maçta Şampiyonlar Ligi'nde 6 puan almak büyük başarıdır. Liverpool zaferinin bir anlam kazanması için galip gelmekten başka bir seçenek yoktu. Bodo'dan alınan 3 puan çok önemli. 6 puandasın, 5 maç kaldı. 5 puan alsan turu geçebilirsin. 6 puan seni üst tura taşıyabilir. Okan Buruk başta olmak üzere G.Saray'ı tebrik ederim.

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

BÜLENT TİMURLENK-KUSURSUZ PRES

İlk düdükle tribünden yükselen tezahürat kaç dakika aynı coşkuyla sürebilir, sahadaki takım presi aralıksız kaç dakika yapılabilir, buna insanın aklı da yetmez nefesi de ama ikisi de hesaplı kullanıldığında rakibin üzerine kâbus gibi çökebilirsiniz. Önce taraftar, yüzde 62 topa sahip olan Bodo'yu her paslarında ıslıklayıp makine gibi işleyen düzenlerini bozdular. Sonra Osimhen, Yunus, Lemina ve Lucas. Islıklardan akılları şaşmış rakibin ayağından söküp aldılar topu ve 3 gol…
İlkay'ın aklı ve tecrübesinin verdiği güven sakatlık haberiyle endişeyi de beraberinde getirmişti stadyuma. Kusursuz bir presle başladı Galatasaray ve meyvesini de çabuk aldı. İyi oynarken sendeleyen rakibi yere sermek için ikiyi bulmak lazımdı. İlk yarım saat geride kalırken o da oldu.
Bodo'nun defanstan çıkarken ürkek tavırları Buruk'un öğrencilerini daha da ateşledi. Norveç ekibi deplasmanlarda evindeki kadar rahat değildi geçen sezon da. Lemina muhteşem futbol oynadı, Abdülkerim çok kritik 3 topa ayak koyup tabela 2-0 iken oyunun kaderine etki etti. Ön alanda Yunus ve Osimhen'in müthiş presi golleri getirirken Sane de Sane gibiydi sahada. Çok top taşıdı, çok da yardıma geldi. Aksayan ya da bekleneni veremeyen ise artık kendini sanki bu formaya ait hissetmeyen Barış Alper Yılmaz'dı. 120 km koşan Bodo'ya karşı 45 ikili mücadele kazanan, 12 pas arasıyla rakibi bozan, 23 uzaklaştırma yapan Galatasaray değişiklikler sonrasında kramplar eşliğinde tamamladı maçı. Liverpool galibiyetini taçlandıran bu ruh ve mücadele olduğu sürece G.Saray yolundan şaşmaz dedirten bir 90 dakika. Tebrikler Okan Buruk ve öğrencileri. Doğru taktik ve uygulama budur.

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

MUSTAFA ÇULCU-DERS NİTELİĞİNDE

Galatasaray rakip savunma arkasına Barış ve Osimhen'e attığı toplarla oyuna başladı. İlk golü de böyle buldu. Önde organize ve sert baskı yaptı. Bodo'nun pas organizatörü Berg'i kasık ağrısına rağmen oynayan Lemina çok iyi durdurdu. Sane sağ kanatta iyi başladı, oyunda geldiğinden bu yana ilk defa bu kadar diriydi. Yunus'un, Bjorkan'a ısrarlı baskısı hata yaptırınca Osimhen ikinci golü kaydetti. Aynı baskıyı Osimhen yaptı, bu kez Yunus ile üçüncü gol geldi. Galatasaray ilk yarıda tempoyu istediği gibi ayarladı ve kontrolü elinde tuttu. Bodo'nun ilk atağını 40'ta Sallai hata yapınca izledik. Düşünün kaleci Uğurcan ilk defa bu pozisyonda ekrana geldi. Galatasaray'ın önde yüksek baskı kalitesi ikinci yarıda devam etti. Barış Alper oyunda etkisizdi. Bodo merkezden çok kalabalık gelince zaman zaman aksamalar oldu, Singo'nun yokluğu hissedildi. Son çeyrekte topu ileride tutmak adına oyun İlkay'ı çok aradı. Bu baskıya çok koşan Bodo da dayanamadı. Galatasaray ve ülke futbolumuz için muhteşem bir galibiyet, şahane bir gece oldu. İngiliz hakem Micheal Oliver 40 yaşında. Üç gün önce Liverpool-M.United maçını 22 faul, 2 sarı kartla tamamlamıştı. Son İspanya ile olan milli maçımızı yönetmişti. UEFA'nın en formda ilk üç hakeminden biri. İlginçtir sık sık ağzını mikrofona değdirme 'tik'i var, bir de maçlara sakızsız çıkmıyor! UEFA'nın ve hakemin Şampiyonlar Ligi markası maçın üstündeydi. MHK ve hakemlerimiz umarım bu kalite ve muhteşem yönetimi (17 faul, 2 sarı kart) seyretmişlerdir. Seyretmedilerse seminerde ders olarak işlemeliler, iyi bir eğitim olur.

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

AVRUPA'NIN YENİ PRENSİ G.SARAY!

Liverpool'u Rams Park'ta ezip geçerek Avrupa'nın yeni prensi olan Galatasaray'ın yeni kurbanı Bodo/Glimt oldu. Maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başlayan Galatasaray, Bodo'yu daha üçüncü dakikada Osimhen ile avladı.

Bu golde Lemina'nın ince pası ve Osimhen'in şık dokunuşu jeneriklere geçebilecek güzellikteydi. Erken gelen gol, Rams Park tribünlerinden yükselen olağanüstü ses desibelini ve coşkusunu Mars'a kadar ulaştı. Tribünlerdeki 55 bin Aslan'ın gol anındaki heyecanı ve sevinci, görülmeye değerdi.

Bodo, geride kalan iki maçın istatistiklerine bakıldığında turnuvanın en çok koşan takımlarından biriydi. Hatta 2-2 berabere kaldığı Tottenham maçında tam 128 kilometre koşarak bu alında bir rekora imza atmışlardı. Topla oynamayı çok seven, kanatları iyi kullanan ve rakip kaleye çok şut atan bir takımı ağırladık dün. Galatasaray, Osimhen ile golü bulduktan sonra ilk 15 dakikada rakibin topla oynamasına ve oyun kurmasına izin vermedi. İlk yarının son bölümünde Bodo'nun Hauge ile kaçırdığı net bir pozisyon ve direkten dönen bir topları vardı.

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

Ama Galatasaray, Osimhen ile rakip kaleyi sürekti dövdü. Ve aradığımız ikinci golü yine Osimhen ile bulduk. Bu golde Yunus'un takipçiliği ve presi rakibi hataya zorladı. Bu hatayı affetmeyen de Osimhen oldu. Maçtan önce A Spor'da yaptığımız Bodo analizinde savunmada çok hata yaptıklarının altını çizmiştik. Öyle de oldu. Ön alan presimizde bocalayıp, acemice hatalar yaptılar. Biz de bu hataları affetmedik.

Hem hücumda hem ve oyunun savunma yönünde etkili bir maç çıkaran Sane, duran toplarımızı kullandı. Sane, oyunun bazı bölümlerinde topla dans etti, çabukluğunu ve kıvraklığını kullandı. Bodo'ya adeta ecel terleri döktürdü. Aman Allahım! 53'te akıl almaz bir gol kaçırdık. Osimhen kaptığı topla ceza sahasına girdi. Şut da atabilirdi. Müsait durumdaki Yunus'a topu aktırdı. Yunus da vurmak yerine Sane'ye pas verdi. Sane'nin şutu Haikin'den döndü. Muazzam bir pozisyondan gol çıkaramadık.

Dün Galatasaray o kadar doğru işler yaptı ki... Savunması kötü olan Bodo'ya ikinci yarıda da ön alan baskısı yaptık. Bu baskılardan sonuç ürettik. Yine bu preslerden birinde Osimhen topu kaptı. Topu Yunus'a kazandırdı. Yunus karşı karşıya pozisyonda önce Haikin'e takıldı ama dönen topu ağlarla kucaklaştırmayı bildi. Farkı yakaladıktan sonra Okan Buruk'tan hamleler geldi. Lemina ve Barış Alper kenara gelirken, Sara ve Elmalı oyuna dahil oldu. Osimhen Bodo'ya karşı belki de hayatının futbolunu oynadı. İki gol attı, tonla pozisyona girdi. Bodo defansını paramparça etti. Kaleci Haikin'in Osimhen'in bazuka gibi şutlarını kurtarmaktan eldivenleri parçalandı, parmakları su topladı.

Galatasaray tam bir Şampiyonlar Ligi takımı oldu. Slavia Prag ve Tottenham'ın diş geçiremediği Bodo/Glimt'i Rams Park'ın çimlerine gömdük!
Durmak yok, yola devam! Sıradaki gelsin!

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı

REHA KAPSAL-GÜNCELLEME!

Galatasaray evinde üçüncü Devler Ligi maçında, rakip Bodo, tek hedef galibiyet... Maça her zamanki gibi en büyük özelliği olan ön alan presi ile başlayan, rakibi geriye iten ve hataya zorlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in attığı gol ile erken öne geçtiği gibi kaçırdığı iki kafa vuruşunu gol yapsaydı daha 8 dakikada maç 3 olmuştu. Bodo'nun en önemli özelliği fiziksel kalitesi. Bu yüzden oyun alanın her yerinde ikili, üçlü sıkıştırmalar ve pres ile topu kazanıp direkt golü düşünüyorlar.
Galatasaray bu zehire karşı çok doğru panzehir üreterek Bodo'yu kendi tuzağı ile vurdu. Peki bu neydi? 1- Ön alanda öyle istekli ve etkili pres yaptılar ki hatta hücum oyuncularının orta sahaya gelerek yaptıkları geri pres yardımı ile ilk devre 2-0 önde girdiler ama çok rahat 4 olurdu. 2-Bodo'nun yaş ortalaması 23 genç ve dinamik bir takım. Sarı-kırmızılıların oyunun her alanında yaptıkları topla az temaslı oynayarak rakibin presini kırdığı gibi topun önündeki tüm oyuncularının hareketliği de mükemmeldi.
Galatasaray'da sahada zaman zaman eksiklikler ve oyuncu performanslarında oyunda olduğu gibi çok çok az gelgitler oldu. Bu da doğal ve her takım bunu yaşayabilir. Tüm oyuncular top ayaklarında ve rakipteyken çok eksiksiz, etkili oynadı. Oyun disiplininden hiç kopmadı. Şimdi Liverpool maçından alınan galibiyetin 3 puandan neden fazlası olduğu ortaya çıktı. G.Saray taraftarı yine müthiş bir atmosfer yaratarak galibiyette başrolde idi. Artık büyük düşünülmeli, hedef ilk 8 olmalı. En önemlisi hedefi yeniden (güncelleyerek) en az çeyrek hatta yarı final olmalı.

Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı
Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı
Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı
Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı
Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı
Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı
Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı
Sıradaki gelsin! Avrupa’nın yeni prensi Galatasaray! Spor yazarlarından Bodo/Glimt zaferini yorumladı