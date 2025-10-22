Devler Ligi’nde Cimbom rüzgarı! Galatasaray, Bodo/Glimt’i 3 golle geçti

FOTOĞRAF (AA)

OSIMHEN TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Bodo/Glimt karşısında sergilediği performansla bir kez daha tarihe geçti. Mücadelenin henüz 3. dakikasında fileleri havalandıran yıldız oyuncu, Galatasaray tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golüne imza attı.

Formunun zirvesinde olan Osimhen, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu gol, sadece skor tabelasını değil, istatistikleri de değiştirdi. Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste 7. kez gol atarak Burak Yılmaz'a ait rekoru geride bıraktı ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.