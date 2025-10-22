Devler Ligi’nde Cimbom rüzgarı! Galatasaray, Bodo/Glimt’i 3 golle geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk etti. Liverpool karşısında elde ettiği tarihi galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar, bu maçta da etkili bir performans sergileyerek taraftarlarını sevindirdi. Galatasaray, Osimhen’in (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti.
Maça baskılı başlayan Aslan, ilk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Yıldız golcü Victor Osimhen, 3. ve 33. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda da Galatasaray durmadı.
Maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Yunus Akgün skoru 3-0'a getirdi.
Bodo/Glimt ise 75. dakikada Andreas Helmersen'in attığı golle maçın skorunu belirledi. Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta başka gol olmazken Aslan evinde bir kez daha tarih yazdı.
ASLAN EMİN ADIMLARLA
Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Taraftarlar, maç sonunda takımı uzun süre ayakta alkışladı.
OSIMHEN TARİHE GEÇTİ
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Bodo/Glimt karşısında sergilediği performansla bir kez daha tarihe geçti. Mücadelenin henüz 3. dakikasında fileleri havalandıran yıldız oyuncu, Galatasaray tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golüne imza attı.
Formunun zirvesinde olan Osimhen, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.
Bu gol, sadece skor tabelasını değil, istatistikleri de değiştirdi. Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste 7. kez gol atarak Burak Yılmaz'a ait rekoru geride bıraktı ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
İKİ YILDIZDAN YOKSUN ASLAN
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırladığı mücadelede önemli iki oyuncusundan yoksun sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların deneyimli orta saha yıldızı İlkay Gündoğan, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'da ayrıca Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo da Norveç ekibine karşı forma giyemedi.
BARIŞ'A ISLIKLI TEPKİ
Galatasaray'ın Bodo/Glimt ile oynadığı karşılaşmada dikkat çeken anlardan biri, Barış Alper Yılmaz'ın oyundan çıkışı sırasında yaşandı. Mücadelenin 65. dakikasında kenara alınan milli futbolcu, bazı taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.
RAMS Park tribünlerinin bir kısmı oyuncuya tepki gösterirken, diğer taraftarlar ise Barış Alper'i alkışlarla desteklemeye çalıştı.
CİMBOM'UN KALESİ RAMS PARK
Galatasaray taraftarı, Bodo/Glimt karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede tribünler tamamen dolarken, sarı-kırmızılılar maç öncesinden itibaren coşkulu tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek verdi.
Tribünlerin enerjisi, sahadaki performansa da yansıyınca RAMS Park bir kez daha "Cim Bom'un kalesi" olduğunu gösterdi.
NORVEÇLİ GAZETECİLER DESİBEL ÖLÇÜMÜ YAPTI
Maçı basın tribününden takip eden Norveçli gazeteciler, statta desibel ölçümü yaptı.
MAÇ ÖNCESİ TARAFTARLARDAN FİLİSTİN PANKARTI
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanan Galatasaray–Bodo/Glimt mücadelesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan anlamlı bir mesaj geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Filistin halkına destek amacıyla özel bir koreografi sergiledi. Tribünlerde dev bir Filistin bayrağı açılırken, üzerinde "Stop the Genocide (Soykırımı durdurun)" yazılı pankart dikkat çekti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
3. dakikada Bodo/Glimt kendi yarı sahasından çıkmak isterken Mario Lemina, orta sahada Berg'e yaptığı baskı sonucunda topun sahibi oldu. Lemina'nın bekletmeden pasını aktardığı Osimhen, sol taraftan ceza sahasında girer girmez çapraz pozisyondan yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
29. dakikada Lemina'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs'un yerden ceza sahasına ortasında ön direğe hareketlenen Osimhen'in altıpas çizgisi üzerindeki dokunuşunda kaleci Haikin iki hamlede topun sahibi oldu.
33. dakikada Bodo/Glimt'in savunmadan oyun kurmaya çalıştığı dakikalarda sol taraftaki Bjorkan'ın kalecisi Haikin'e çıkardığı geri pasta Victor Osimhen araya girdi. Ceza sahasında kaleci Haikin'i çalımlayan Osimhen, boş kaleye topu filelere gönderdi. 2-0
39. dakikada ceza yayı çizgisi üzerinde Sallai'ye yaptığı baskı sonucu Fet'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında Hauge'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu sağına çekip Davinson'u çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
43. dakikada Brusntad Fet'in kale karşısına alarak ceza yayı çizgisinin gerisinden sert şutunda kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
44. dakikada Bodo/Glimt'in direkten dönen topu sonrası kontratağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan topla ilerleyen Leroy Sane'nin ceza sahası sağ içine doğru gönderdiği pasta Osimhen'in çapraz pozisyonda dar açıdan yerden şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
(İKİNCİ YARI)
53. dakikada sol kanattan ceza sahasına doğru giren Bjorkan'ın pasıyla topla buluşan Auklend'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesin ardından kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
54. dakikada Evjen'den topu kapan Osimhen, ceza sahasına doğru girdikten sonra penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus'un pasıyla topla buluşan Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Haikin ve savunmada Evjen'in müdahalesinin ardından kornere gitti.
60. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in ceza yayı sağ çaprazında Aleesami'ye yaptığı baskıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Haikin'in kurtarışının ardından dönen topu yine önünde bulan Yunus Akgün, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0
67. dakikada hatalı pas sonrası orta alanda meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin'in kurtarışında dönen topu aynı noktada yine önünde bulan Osimhen'in şutunda savunmadaki Sjovold çizgi üzerinde golü önledi.
75. dakikada Bodo/Glimt farkı 2'ye indirdi. Bjorkan'ın ceza sahası sol kanadından yaptığı ortada Helmersen'in, arka direkte Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'un üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
83. dakikada Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
