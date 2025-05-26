Galatasaray’da peri masalı sona eriyor: Victor Osimhen 3 yıllık imzayı atacak

Osimhen'in Al Hilal kulübüyle anlaştığı iddia edildi (İHA)

AL HİLAL'E İMZA ATIYOR

Sky Sports'un haberine göre Victor Osimhen, Al Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bizzat görüştü ve takıma katılmak istediğini iletti.

Yapılan görüşme sonrası Suudi Arabistan ekibinin Osimhen'le 3 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardığı ve kulübün, 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelini Napoli'ye ödeyeceği kaydedildi.