Galatasaray'da peri masalı sona eriyor: Victor Osimhen 3 yıllık imzayı atacak
Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden ve 5. yıldızı alan Galatasaray’da sezonun yıldızı Victor Osimhen’in geleceği netleşiyor. Yabancı kaynaklara göre Osimhen, Al Hilal Başkanı Fahad bin Nafel’le görüşerek Suudi kulübüne gitmek istediğini bildirdi. Tarafların 3 yıllık sözleşme için el sıkıştığı, Al Hilal’in 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyeceği aktarıldı. Transferin resmiyet kazanması için lig yönetiminin onayı bekleniyor.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve logosuna 5. yıldızı takan Galatasaray'da gelen başarının başrolü olan Victor Osimhen için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
NİJERYALI FUTBOLCU KALACAK MI DERKEN...
Sarı - kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı futbolcunun geleceği merak ediliyordu.
DURSUN ÖZBEK: BİZ HAZIRIZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Biz transfer için hazırız ama Osimhen'in kararı da önemli" ifadelerini kullandığı golcü isim için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
AL HİLAL'E İMZA ATIYOR
Sky Sports'un haberine göre Victor Osimhen, Al Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bizzat görüştü ve takıma katılmak istediğini iletti.
Yapılan görüşme sonrası Suudi Arabistan ekibinin Osimhen'le 3 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardığı ve kulübün, 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelini Napoli'ye ödeyeceği kaydedildi.
LİG YÖNETİMİNDEN ONAY BEKLENİYOR
Öte yandan Al Hilal'in transfer için lig yönetiminden transfer için onay beklediği ve kararın çıkmasıyla birlikte imzayı resmiyete dökeceği belirtildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 36 gol - 8 asistik bir performans sergiledi.
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