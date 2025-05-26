Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Okan Buruk’tan net açıklama geldi

Buruk Osimhen'in kalıcı transferine ilişkin de konuştu (AA)

Tecrübeli teknik adam, bu sezonki lig yarışıyla ilgili şunları kaydetti:

"Çok fazla kazanan takım olduğumuz için bu puan farkı oluştu. Bir dönem fark düştü. 6 puan öndeyken bile Galatasaray şampiyonluğu kaybetti havası verilmeye çalışıldı. Ben, takımım, başkanımız, yönetimimiz bir arada olduğumuzda nisan-mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar çok gösterirsek o kadar çok yukarı çıktık. Son 2 senenin şampiyonu olmanın öz güveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak aynı yoldan geçtik. 3 senedir aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bu da öz güven veriyor. 17 maçta 17 galibiyet gibi hep hedef gösterdim. Kazanma hedefimizi hiç bozmadık. İki takımın da inişi çıkışı oluyor. Bir anda insanlar 'Fenerbahçe çok iyi Galatasaray iyi oynamıyor' diyor. 2 hafta sonra Galatasaray iki maç kazanıyor, bu sefer 'Galatasaray iyi oynuyor Fenerbahçe iyi oynamıyor' deniyor. Ama takımıma çok inandığım için önceki senelerde bu yarışları kazandığımız için böyle bir öz güven var. Benim 6 senede 4. şampiyonluğum. Bende de bu öz güven var. İyi oyunculara sahipsiniz, devre arasında çok transfer yaptık onların takıma katılmaları da bir süre aldı ama ligin sonunu çok net bitirdik. Oyun, skor ve puan farkı olarak bu kadar net bitirmesek başka şeylerin de konuşulmasına şans verebilirdik ama Galatasaray'ın oyun gücü, saha içindeki birlikteliği, taraftarının birlikteliği şampiyonlukta etkili oldu. Sadece konuşulan şey Galatasaray'ın başarısı ve sempatik tarafı. Çok da sempatik şekilde ligi bitirdiğimizi düşünüyorum. Ailelerin işin içinde olması, tesiste aile havasının oluşması gibi önemli bir resim daha var."

"ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ BAŞLADI"

Okan Buruk, üst üste 4. şampiyonluk için çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Üst üste 4. şampiyonluk hedefi başladı. 2026 senesi hem 20 kupa sayısına ve 26 şampiyonluğa ulaşmak yeni mottomuz. Şampiyonluk için kadromuzu korumak, kadroyu doğru yapmak önemli. Yine zorlu geçecek. Önemli rakiplere karşı yer alacağız. Bütün rakiplerimize saygı duyuyorum. Beşiktaş çok geride kalmasına rağmen iki derbi kazandı. Önümüzdeki sene için Beşiktaş adına bu da motivasyon sebebi olacaktır. Onlar da yarışın içinde olmaya çalışacaklar. 4 takımın olduğu yarışın içinde özellikle bizim rakiplerimize saygı duymamız gerekiyor. Bu yarışta bir tane kazanan oluyor, biz daha iyi olduğumuz için kazandık. Bazen yeterince iyi olup kazanamamak da bu işin içinde var. Önümüzdeki sene aynı yarışı yeniden bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olan takımların ertesi senesinin daha zor geçtiğini ancak bu konuda tecrübeli olduğunu kaydeden Buruk, "Başakşehir'de bunu yaşamıştım. Bir sene sonra Beşiktaş'ta Sergen hoca bunu yaşamıştı. Ligde iyi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde kötü gitti. Abdullah hoca aynı şeyleri yaşadı. Ben de 'Biraz tecrübelendim.' demiştim. O tecrübeyi devam ettiriyoruz. Şimdi durmadan 4. şampiyonluk için çalışmaya başladık. Kim gidecek kim kalacak çalışmalarına başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmak gerekiyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem ligde yarışmak zor. Oradaki maç sertliği daha fazla olacak. İyi takımlara karşı hep daha iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyedeki takımlara karşı iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde çekeceğimiz kura çok önemli. 3 sene boyunca hiçbir takıma karşı ezilmedik. Kendi oyunumuzu oynadık, yine aynısını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ELİMİZDEKİ KADROYU HIZLI BİR ŞEKİLDE GÜÇLENDİRMEK İLK İSTEĞİMİZ"

Transferde sakin ve sabırlı olmaları gerektiğini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonluğu ilan ettiğiniz anda iş transfere dönüyor. Orada sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırsız olduğumuzda hatalar yapıyoruz. Biz de en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Bazen beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davrandığınızda listenizdeki 4'üncü 5'inci sıradaki oyuncuyu alıp insanların konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içindeki başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Şampiyonlar Ligi eylül ortasında başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı bir şekilde güçlendirmek ilk isteğimiz. Başkanımıza bu anlamda teşekkür etmek gerekiyor. Hep destek oldu. Futboldan sorumlu yöneticilerimiz bu anlamda her zaman yanımızda oldular. Transferde de önemli işlere imza attık."

Okan Buruk, transferde isimleri gündemde olan Leroy Sane ve Bernardo Silva ile ilgili, "Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım transferde gelecek oyuncuyu cezbediyor. Burada görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. İzleme ekibimizin raporlarını kendi görüşümüzle birleştirerek çalışmalara başladık. İsim vermek doğru olmaz. Transfer döneminde ne kadar az isim çıkarsa, ne kadar gizli tutarsak işin bitme anlamında önemli rol alıyor. Eksik mevkilerimiz var, transfer yapacağız. Aramızdan ayrılacak oyuncular var. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda büyük payı olan iki oyuncumuz bu sene aramızdan ayrılacak. Bu bizi duygulandırıyor. Onların yerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Daha az süre verdiğimiz, önümüzdeki sene düşünmediğimiz oyuncularla ilgili de önemli bir çalışma yapmamız gerekecek." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Dries Mertens ve Fernando Muslera'nın ayrılığı ile ilgili, "Artık bu ailenin önemli parçaları oldular. Saha içi ve dışında futbol adına örnek iki insandan bahsediyoruz. Onların yerini doldurmak kolay değil ama futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar var. Bunu başka yerlerde de yaşıyoruz. Oyuncular, hocalar ayrılabiliyor. Futbolun içinde bu var." şeklinde görüş belirtti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta canlı yayına katılan Buruk, Türk oyuncu kalitesinin Avrupa'da da başarıyı artıran önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Gelecek tekliflere göre transfer sürecini yöneteceklerini aktaran Buruk, "Hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz, özellikle de Türk oyuncuları ama futbol bu. Nerden ne gelecek, ne olacak bakacağız ama elimizde satılık olarak düşündüğümüz oyuncu yok. Oyuncuları tutmak istiyoruz. Barış önemli performans sergiledi. Oyuncuyu tüm liglerden izleyenler var. Bu sene de iyi bir çizgi yakaladı. Neredeyse tüm maçlarda oynadı. Birçok mevkide oynayabilmesiyle Avrupa'da takımların izlediği bir oyuncu. Yunus'un performansı yine çok değerliydi. Her oyuncuya teklif gelebilir ama önceliğimiz bu kadro yapısını tutup üzerine oyuncular almak. Hepsi her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor. Çok fedakarlar. Takım birlikteliğini iyi şekilde sağlayan gruba sahibim ve burada Türk oyuncular çok önemli." diye konuştu.

Avrupa'daki oyuncu sınırlaması nedeniyle Türkiye'de yetişmiş futbolcuların önemine değinen Buruk, "Türk oyuncu kalitesi ne kadar yüksekse başarıyı artıran değerlerden biri de o. Biz bu sene 3'ün üstünde Türk ile oynadık. Bu hem bizim için hem de milli takım için önemli. Türk teknik adam olarak bana mutluluk veriyor, bir yandan da bu oyuncuları Mili Takım'a hazırlıyorsunuz. 6 kişi gitmişti Milli Takım'a, bu da bana ayrı gurur veriyor. Onların Milli Takım başarısında yer almaları büyük mutluluk. Türk oyuncuya daha fazla ihtiyacımız var. Türk oyuncu fazlalığı Şampiyonlar Ligi kadronuzun güçlü olmasını sağlıyor. Türkiye'de yetişmiş oyuncu ne kadar çok kadroya katabilirsek o kadar önemli." ifadelerini kullandı.