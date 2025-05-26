Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan net açıklama geldi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gündeme ilişkin konuştu. Osimhen transferi konusunda her şeyin yapıldığını söyleyen Buruk 'Burada oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki...' ifadelerini kullandı. Şampiyon teknik adam Fernando Muslera ve Dries Mertens'in de takımdan ayrıldığını duyururken Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da konuştu. İşte detaylar...
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta canlı yayına katılan Okan Buruk gündeme ilişkin açıklamlaarda bulundu. Buruk Victor Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sarı-kırmızılı ekipte devam etmek için birçok sebebin bulunduğunu dile getirdi.
"OSIMHEN İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILIYOR"
Nijeryalı futbolcuya önemli teklifler olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:
"Buradaki mutluluğunu, burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'i burada oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki. Bu da bizi ümitlendiriyor. Bunun bir de maddi kısmı var. Galatasaray Kulübünün, başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Burada top Osimhen'de. Kulübümüz ne gerekiyorsa yapıyor. Taraftarımızın isteğini biliyoruz. Bunun benzerini Icardi'de de yaşamıştık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri ret edip Galatasaray'ı seçmişti. Burada onun oluşturduğu ortam çok farklıydı. Şimdi o da sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetin olması benim için de büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili bir süreç devam ediyor. İnşallah olacak, ümidim öyle. Osimhen'in mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebileceğini düşünüyorum. Galatasaray elinden ne geliyorsa yapacak."
Sezon başında golcü oyuncunun ismi gündeme geldiğinde çok kısa sürede olumlu cevap verdiğini ifade eden Buruk, "Osimhen'in geliş sürecine insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda 'Gerçekten geliyor musun?' diye sormuştum. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, çok seviyorum. O tutkuyu yaşamak istiyorum?' dedi. Ben de tereddüt etmedim. İsmi bana gelince sistemi değiştiririm, ikili oynatırım diye düşündüm. Teknik direktör, başkan olarak Icardi ve Batshuayi var, bir oyuncu daha aldığımızda kim oynayacak, nasıl yönetilecek diye düşünebilirsiniz ama hiç düşünmedim. Ertesi günü bu konuyu konuştuğumuzda başkanımız hemen 'Tamam. Bununla ilgili yol kat edebilirsiniz.' dedi. Bu çok önemli ve değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
"AVRUPA'DA BAŞARI BEKLİYORDUK"
Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım dolayasıyla bu sezonki lig şampiyonluğunun çok önemli olduğunu belirtti.
Bu sezon Avrupa'da istedikleri işleri başaramadıklarını anlatan Buruk, şöyle konuştu:
"Bu sene ligi zaten kazanmanız lazımdı. Her şeyin başında lig geliyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım var. Avrupa'da başarı bekliyorduk, Avrupa Ligi'nde finale gitmek önemli bir hedefti. Kaybettiğimiz hedeflerden biri buydu. Hepimizin en çok üzüldüğü konulardan biri de Avrupa'da final oynayabilecek bir takımken bunu erken kaybetmemizdi. Türkiye Kupası başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Devamında Fenerbahçe deplasmanında başlayarak direkt kazanma odaklı bir takım olduk. Gençleri oynatmak, diğerlerini de dinlendirme şansı bulduk. Bu yarışta kupayı kazanmak ayrı bir mutluluk verdi bize. Türkiye Kupası'nda ilk 2 sene başarılı olamadık. Geçen sene Süper Kupa'yı kazanmıştık, bu sene Türkiye Kupası'nı kazandık. Son düzlüğe girdiğimiz performans ve kadroyla Avrupa Ligi'ne girseydik oradaki en büyük adaylardan biri olabilirdik."
"NİYETİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETMEK"
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham'ı İstanbul'da oynanan maçta mağlup ettiklerini hatırlatan Buruk, "Tottenham bizim yendiğimiz bir takım, bununla gurur duyuyorsunuz. Kendi sahamızdaki maçta zor duruma düşürmüştük. Finalde biz de olabilirdik diye üzülüyorsunuz. Bu seneyle ilgili benim de kendimi eleştireceğim, takımı eleştireceğim en önemli şeylerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik. Bunu objektif olarak ortaya koymamız gerekiyor. Grup maçlarına çok iyi başladık, sonuna doğru Dinamo Kiev gibi çok şanssız maçlar da geçirdik. Kalemize gelen 3 top gol oldu. O maçı kazansak ilk 8'e kalıyorduk. Belki kaderimizi farklı şekilde değiştirecektik ama olmadı. Niyetimiz önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde etmek. Sezon başında kadro planlamamız çok önemli. Kadro yapılanmamızı çok daha iyi yapmamız lazım. Çok tecrübelendik önceki senelere göre. Bu sene çok daha iyi bir kadro yapılanması yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Tecrübeli teknik adam, bu sezonki lig yarışıyla ilgili şunları kaydetti:
"Çok fazla kazanan takım olduğumuz için bu puan farkı oluştu. Bir dönem fark düştü. 6 puan öndeyken bile Galatasaray şampiyonluğu kaybetti havası verilmeye çalışıldı. Ben, takımım, başkanımız, yönetimimiz bir arada olduğumuzda nisan-mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar çok gösterirsek o kadar çok yukarı çıktık. Son 2 senenin şampiyonu olmanın öz güveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak aynı yoldan geçtik. 3 senedir aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bu da öz güven veriyor. 17 maçta 17 galibiyet gibi hep hedef gösterdim. Kazanma hedefimizi hiç bozmadık. İki takımın da inişi çıkışı oluyor. Bir anda insanlar 'Fenerbahçe çok iyi Galatasaray iyi oynamıyor' diyor. 2 hafta sonra Galatasaray iki maç kazanıyor, bu sefer 'Galatasaray iyi oynuyor Fenerbahçe iyi oynamıyor' deniyor. Ama takımıma çok inandığım için önceki senelerde bu yarışları kazandığımız için böyle bir öz güven var. Benim 6 senede 4. şampiyonluğum. Bende de bu öz güven var. İyi oyunculara sahipsiniz, devre arasında çok transfer yaptık onların takıma katılmaları da bir süre aldı ama ligin sonunu çok net bitirdik. Oyun, skor ve puan farkı olarak bu kadar net bitirmesek başka şeylerin de konuşulmasına şans verebilirdik ama Galatasaray'ın oyun gücü, saha içindeki birlikteliği, taraftarının birlikteliği şampiyonlukta etkili oldu. Sadece konuşulan şey Galatasaray'ın başarısı ve sempatik tarafı. Çok da sempatik şekilde ligi bitirdiğimizi düşünüyorum. Ailelerin işin içinde olması, tesiste aile havasının oluşması gibi önemli bir resim daha var."
"ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK HEDEFİ BAŞLADI"
Okan Buruk, üst üste 4. şampiyonluk için çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Üst üste 4. şampiyonluk hedefi başladı. 2026 senesi hem 20 kupa sayısına ve 26 şampiyonluğa ulaşmak yeni mottomuz. Şampiyonluk için kadromuzu korumak, kadroyu doğru yapmak önemli. Yine zorlu geçecek. Önemli rakiplere karşı yer alacağız. Bütün rakiplerimize saygı duyuyorum. Beşiktaş çok geride kalmasına rağmen iki derbi kazandı. Önümüzdeki sene için Beşiktaş adına bu da motivasyon sebebi olacaktır. Onlar da yarışın içinde olmaya çalışacaklar. 4 takımın olduğu yarışın içinde özellikle bizim rakiplerimize saygı duymamız gerekiyor. Bu yarışta bir tane kazanan oluyor, biz daha iyi olduğumuz için kazandık. Bazen yeterince iyi olup kazanamamak da bu işin içinde var. Önümüzdeki sene aynı yarışı yeniden bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Şampiyon olan takımların ertesi senesinin daha zor geçtiğini ancak bu konuda tecrübeli olduğunu kaydeden Buruk, "Başakşehir'de bunu yaşamıştım. Bir sene sonra Beşiktaş'ta Sergen hoca bunu yaşamıştı. Ligde iyi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde kötü gitti. Abdullah hoca aynı şeyleri yaşadı. Ben de 'Biraz tecrübelendim.' demiştim. O tecrübeyi devam ettiriyoruz. Şimdi durmadan 4. şampiyonluk için çalışmaya başladık. Kim gidecek kim kalacak çalışmalarına başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmak gerekiyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem ligde yarışmak zor. Oradaki maç sertliği daha fazla olacak. İyi takımlara karşı hep daha iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyedeki takımlara karşı iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde çekeceğimiz kura çok önemli. 3 sene boyunca hiçbir takıma karşı ezilmedik. Kendi oyunumuzu oynadık, yine aynısını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"ELİMİZDEKİ KADROYU HIZLI BİR ŞEKİLDE GÜÇLENDİRMEK İLK İSTEĞİMİZ"
Transferde sakin ve sabırlı olmaları gerektiğini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şampiyonluğu ilan ettiğiniz anda iş transfere dönüyor. Orada sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırsız olduğumuzda hatalar yapıyoruz. Biz de en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Bazen beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davrandığınızda listenizdeki 4'üncü 5'inci sıradaki oyuncuyu alıp insanların konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içindeki başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Şampiyonlar Ligi eylül ortasında başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı bir şekilde güçlendirmek ilk isteğimiz. Başkanımıza bu anlamda teşekkür etmek gerekiyor. Hep destek oldu. Futboldan sorumlu yöneticilerimiz bu anlamda her zaman yanımızda oldular. Transferde de önemli işlere imza attık."
Okan Buruk, transferde isimleri gündemde olan Leroy Sane ve Bernardo Silva ile ilgili, "Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım transferde gelecek oyuncuyu cezbediyor. Burada görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. İzleme ekibimizin raporlarını kendi görüşümüzle birleştirerek çalışmalara başladık. İsim vermek doğru olmaz. Transfer döneminde ne kadar az isim çıkarsa, ne kadar gizli tutarsak işin bitme anlamında önemli rol alıyor. Eksik mevkilerimiz var, transfer yapacağız. Aramızdan ayrılacak oyuncular var. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda büyük payı olan iki oyuncumuz bu sene aramızdan ayrılacak. Bu bizi duygulandırıyor. Onların yerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Daha az süre verdiğimiz, önümüzdeki sene düşünmediğimiz oyuncularla ilgili de önemli bir çalışma yapmamız gerekecek." diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam, Dries Mertens ve Fernando Muslera'nın ayrılığı ile ilgili, "Artık bu ailenin önemli parçaları oldular. Saha içi ve dışında futbol adına örnek iki insandan bahsediyoruz. Onların yerini doldurmak kolay değil ama futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar var. Bunu başka yerlerde de yaşıyoruz. Oyuncular, hocalar ayrılabiliyor. Futbolun içinde bu var." şeklinde görüş belirtti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta canlı yayına katılan Buruk, Türk oyuncu kalitesinin Avrupa'da da başarıyı artıran önemli bir faktör olduğunu belirtti.
Gelecek tekliflere göre transfer sürecini yöneteceklerini aktaran Buruk, "Hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz, özellikle de Türk oyuncuları ama futbol bu. Nerden ne gelecek, ne olacak bakacağız ama elimizde satılık olarak düşündüğümüz oyuncu yok. Oyuncuları tutmak istiyoruz. Barış önemli performans sergiledi. Oyuncuyu tüm liglerden izleyenler var. Bu sene de iyi bir çizgi yakaladı. Neredeyse tüm maçlarda oynadı. Birçok mevkide oynayabilmesiyle Avrupa'da takımların izlediği bir oyuncu. Yunus'un performansı yine çok değerliydi. Her oyuncuya teklif gelebilir ama önceliğimiz bu kadro yapısını tutup üzerine oyuncular almak. Hepsi her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor. Çok fedakarlar. Takım birlikteliğini iyi şekilde sağlayan gruba sahibim ve burada Türk oyuncular çok önemli." diye konuştu.
Avrupa'daki oyuncu sınırlaması nedeniyle Türkiye'de yetişmiş futbolcuların önemine değinen Buruk, "Türk oyuncu kalitesi ne kadar yüksekse başarıyı artıran değerlerden biri de o. Biz bu sene 3'ün üstünde Türk ile oynadık. Bu hem bizim için hem de milli takım için önemli. Türk teknik adam olarak bana mutluluk veriyor, bir yandan da bu oyuncuları Mili Takım'a hazırlıyorsunuz. 6 kişi gitmişti Milli Takım'a, bu da bana ayrı gurur veriyor. Onların Milli Takım başarısında yer almaları büyük mutluluk. Türk oyuncuya daha fazla ihtiyacımız var. Türk oyuncu fazlalığı Şampiyonlar Ligi kadronuzun güçlü olmasını sağlıyor. Türkiye'de yetişmiş oyuncu ne kadar çok kadroya katabilirsek o kadar önemli." ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira'nın kendisine yönelik eleştirilere şaka yollu yaklaşımına da açıklık getiren Buruk, şöyle devam etti:
"Benim için hem oyuncu hem de insan olarak değerli biri. Çok yakınız, çok seviyorum. Performans iyi gitmediğinde istifa etiketleri açılıyor. Bazen gülüyor bazen şakalaşıyorsunuz. O zamanlar moralimizin en yüksek olmadığı yerde de bu şakaları yapıyorduk. O yüzden dün tekrarladı Torreira. Birbirimize bağlılığımızı gösteriyoruz aslında. Bu yaşadıklarımızla eğlenebilmeyi de gösteriyoruz. İlk kötü sonuçta yarın bu da önümüze konulabilir. Onun için bekleyen bir kitle vardır bence."
Sezonun ikinci yarısında savunmalarını güçlendirdiklerini ve buna rağmen dominant oyunlarını sürdürdüklerini anlatan Buruk, önümüzdeki sezon için bu durumun kendilerine örnek olacağını söyledi.
Günay Güvenç'i yedek kaleci olarak görmediğini aktaran Buruk, yeni bir kaleci alacaklarını ve Günay ile rekabete gireceklerinin altını çizdi.
"İKİNCİ SENESİNDE PERFORMANS ARTIRAN ÇOK OYUNCU VAR"
Okan Buruk, performansı beklentinin altında kalan oyunculara parantez açarak, şöyle konuştu:
"İkinci senesinde performans artıran çok oyuncu var. Jelert farklı bir profil. Orada genç bir oyuncuya yatırım yaptık. Ülkesinde 21 yaş altı takımının şampiyonasına gidecek bu yaz. Her zaman piyasası var. Onu takip eden çok takım var. Son dönemde çok fazla sakatlık geçirdi. Ağrıları devamlı oldu. Bu maçta onu oynatma şansımız oldu, son maçta da ona süre vereceğiz. Frankowski de önemli oyuncu, Polonya milli takım oyuncusu. İlk maçlarda performansı çok yüksekti, takım düşünce onun da eksikleri oldu. Oynadığı takımın sistemi biraz 3'lüye yakındı, kanat beki olarak daha etkili bir oyuncuydu. Biz devre arasında hem 3'lü hem 4'lü düşünerek transferleri yapmıştık. Kanat beki oynatmıştık ilk geldiğinde 4'lüye dönünce sağ bek olarak oynattık. Orada da bir yarış oldu. Sürpriz bir isim Sallai'ye süre verdik ve önemli bir performans aldık ondan. Hem defansif hem ofansif. Kazandığı ikili mücadeleler, hızı, oyun kurması iyi bir sağ bek performansı aldık. Cuesta da devre arası transferi. Profesyonel, karakterli ve sevilen bir oyuncu takım içinde. 90 dakika verdik Göztepe'de ve performansını iyi gördüm. Biz hiçbir zaman 15 kişi sahaya çıkmayacağız. Transfer yapıyorsunuz ama bazen yerine kalan oyuncular onlardan daha iyi oluyor."
Transfer edilen oyuncuların yerine forma giyen isimleri de hesaba katmak gerektiğini anlatan Buruk, kiralık oyunculara ilişkin ise "Dönecek ve opsiyonlu oyuncular var. Onları tam o işe katmıyorum net şekilde belli olduktan sonra düşünmek gerekiyor. Nelsson, Roma'ya gitti. Belki çok doğru bir seçim oldu mu az oynadığı için çok doğru olmadı. Burada oynamadığı için mutsuzdu. Bu da takımı olumsuz etkileyebiliyor. Oyuncuların oynamayı ve oynamamayı kabul etmesi gerekiyor. Kadro yapılanmasında dönecek oyuncuları düşüneceğiz. Satma ya da kiraya verme bazen takasta da kullanabiliyorsunuz. Onunla ilgili sezon başı daha net karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"MOURİNHO'NUN AÇIKLAMALARINI ÇOK DİKKATE ALMADIK"
Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sezon içinde saha dışına ilişkin açıklamalarını çok dikkate almadıklarını dile getirdi.
Sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere saygı duyduğunu ve eleştirilere her zaman açık olduğunu ifade eden Buruk, Jose Mourinho'nun kariyerine çok saygı duyduğunu tekrarladı.
Buruk, "Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi başta herkes için pozitif bir durum gibi gözüküyordu. Önemli bir teknik adam geliyor, lige ilgi aratacaktır dedik ama maalesef hep negatif kullandı bunu. Türk futbolunu, ülkeyi kötüledi, olumsuzluk üzerinden gitti. Onun buraya gelmesi Türk futbolu için kazanç olmaktan çok kendi imajını zedelemeye çalışan birinin ekstra çabası gibi oldu. Saygı duyuyorum, herkesin bir tarzı var. Bunlar ilk defa Türkiye'de yaşanmıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de de yaşandı. Buna adapte, alışık olmanız, nelerin karşınıza gelebileceğini bilmeniz gerekiyor. Rahat hareket ettik, çok dikkate almadık. Aynı saygım devam ediyor. Sadece bu senenin kazananı ve herkesin gözünde ligi bitirmemiz, ne güçle bitirdiğimiz, oyun olarak neler yapabildiğimiz, net gösterdiğimizde şu an kimse Galatasaray dışında bir şeyden bahsetmiyor. Bunun dışında saha dışına götürdüğünüz her şey sizi komik duruma düşürecektir." şeklinde görüş belirtti.
Avrupa'da takım çalıştırma planları yapmadığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:
"Başarılı oldukça, kazandıkça sizi takip eden sizle ilgilenen kulüp sayısı artıyor. Bu ilgi size aktarılıyor. Benim Galatasaray ile sözleşmem var ama onun yanında gönül bağım var. Galatasaray bu kadar iyi, başarılı giderken hiç aklımdan, 'ben burada yüksekte bırakayım gideyim Avrupa'da çalışayım' diye bir şey geçmiyor. Bunu kullanmak da geçmiyor içimden. Bunu kullanarak kendimi değerli göstereyim düşüncesi de yok. Galatasaray'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Galatasaray seviyesinde Avrupa'da çok fazla takım yok. İtalya ligi diyoruz orada kaç takım Galatasaray seviyesinde. Premier Lig farklı bir lig tabi orada bütçeler farklı ama diğer liglere baktığınızda Galatasaray seviyesinde çok az takım sayabilirsiniz. Buradaki atmosferi tutkuyu... Altyapıdan gelen bir oyuncuydum şimdi teknik direktörüm. Burada yaşadıklarımı duygusal olarak hiçbir yerde bulamam, bulamayacağım da. En önemli şey benim için Galatasaray'ın başarıları ve Avrupa'da başarı yakalamak. İlerde ne olur bilemem ama birinci önceliğim Galatasaray'da şampiyonluklara devam edip daha büyük başarılara ulaşmak."
"BİR NESİL HIZLI ŞEKİLDE GALATASARAYLI OLUYOR"
Okan Buruk, yakaladıkları başarıların bir nesli hızlı şekilde Galatasaraylı yaptığını dile getirdi.
Taraftarları her gördüğünde duygulandığını anlatan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:
"Onları her gördüğümde çok duygulanıyorum. Oyuncularıma bana olan sevgilerini göstermelerini stadımızda hep yaşıyoruz ama deplasmanlarda da çok fazla yaşıyoruz. Havalimanına gelenler, oyuncuları görmek isteyenler, çocuklar... Bir nesil hızlı bir şekilde Galatasaraylı oluyor. Bunun altında ben ve oyuncularımın performansı önemli yer ediyor. Biz onlarla güçlüyüz. Maddi ve manevi anlamda destekliyorlar. Kombine koltuğu bulmak çok zor, loca almak çok zor. Avrupa'daki takımların seviyesine uylaştık bu alanda. Bu da Galatasaray taraftarının desteğini gösteriyor. Daha çok desteklemelerini isteyeceğim. Önemli ve maliyetli transferler yapıyoruz, burada desteğe çok ihtiyacımız var. Forma alımı çok önemli. 5 yıldızlı formalar çıktı. Maç gelirleri çok önemli. Aplikasyonlara verecekleri destek çok önemli. Destek veriyorlar ama daha iyi kadro kurmamız için bu birlikteliğin de hep devam etmesi gerekiyor."
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