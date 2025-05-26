Süper Lig'de 2024-25 sezonunun son hafta programı belli oldu
Süper Lig'de 2024-25 sezonunun son haftasının programı belli oldu. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray sezonu 30 Mayıs Cuma akşamı Başakşehir ile oynayacağı maçla kapatacak. Sezonun son maçları ise 1 Haziran Pazar akşamı Samsunspor - Kayserispor ve Bodrum FK-Beşiktaş arasında oynanacak.
Süper Lig'de 2024-25 sezonu, bu hafta oynanacak 38'inci hafta maçlarının ardından sona erecek.
Süper Lig'de son haftanın programı da belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:
30 MAYIS CUMA
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Galatasaray - Başakşehir FK
31 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor
19.00 Alanyaspor - Sivasspor
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
1 HAZİRAN PAZAR
19.00 Samsunspor - Kayserispor
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş