Didier Drogba’dan Galatasaray’a olay gönderme! Mourinho tartışması büyüyor

Didier Drogba ve Jose Mourinho (ahaber.com.tr)

DIDIER DROGBA NE DEMİŞTİ?

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mourinho'nun ırkçı olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor."

CİMBOM BU YIL SESSİZ

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl Drogba'nın doğum gününü "Unutulmaz futbolcumuz Didier Drogba'nın doğum günü!" ifadeleriyle kutlamıştı. Ancak bu yıl, kulübün sosyal medya hesaplarından Drogba ile ilgili hiçbir paylaşım yapılmadı.

Bu durum, sarı-kırmızılı camianın Drogba'nın Mourinho'ya verdiği destekten rahatsız olduğunu ve bu yüzden onu görmezden geldiğini düşündürdü.