Didier Drogba'dan Galatasaray'a olay gönderme! Mourinho tartışması büyüyor
Galatasaray, geçtiğimiz yıl doğum gününü kutladığı efsane futbolcusu Didier Drogba için bu yıl herhangi bir paylaşım yapmadı. Bu durum, Drogba’nın Jose Mourinho’ya verdiği destekle ilişkilendirildi. Mourinho’nun Galatasaray kulübesine yönelik 'Maymun gibi zıpladılar' sözleri büyük tepki çekerken, sarı-kırmızılı kulüp UEFA'ya şikayette bulunacağını açıkladı. Ancak Drogba Mourinho’yu savunarak, onun ırkçı biri olmadığını belirtti. Galatasaray’ın bu yıl Drogba için sessiz kalması, camiada bu açıklamaların rahatsızlık yarattığı yorumlarına yol açtı. Fildişili yıldız ise geçen yılki doğum günü paylaşımını alıntılayarak dolaylı bir mesaj verdi.
Galatasaray, Jose Mourinho'nun "ırkçılık" tartışmalarıyla gündeme gelen sözlerine destek veren Didier Drogba'nın bu yılki doğum gününü kutlamadı.
DROGBA'DAN MOU'YA DESTEK
Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz yıl efsane futbolcusunun doğum gününü özel bir mesajla kutlamışken, bu yıl sessiz kalması dikkat çekti. Olaylar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray kulübesinin tepkilerine yönelik olarak "Maymun gibi zıpladılar" sözlerini sarf etmesiyle başladı. Bu ifadeler, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki çekerken, Galatasaray yönetimi Mourinho'yu UEFA'ya şikayet edeceğini duyurdu.
Bu süreçte, eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba'nın Mourinho'ya destek vermesi, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
DIDIER DROGBA NE DEMİŞTİ?
Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mourinho'nun ırkçı olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor."
CİMBOM BU YIL SESSİZ
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl Drogba'nın doğum gününü "Unutulmaz futbolcumuz Didier Drogba'nın doğum günü!" ifadeleriyle kutlamıştı. Ancak bu yıl, kulübün sosyal medya hesaplarından Drogba ile ilgili hiçbir paylaşım yapılmadı.
Bu durum, sarı-kırmızılı camianın Drogba'nın Mourinho'ya verdiği destekten rahatsız olduğunu ve bu yüzden onu görmezden geldiğini düşündürdü.
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