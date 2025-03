Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten sert sözler! Fenerbahçe ve Mourinho’yu hedef aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (AA)

"YÜZLERİ KIZARMADAN YALAN SÖYLÜYORLAR"

Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten, çekinmiyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunma zorunda bırakmasın.

"MAYISLAR BİZİMDİR, YİNE BİZİM OLACAK"

G.Saray tarihi boyunca bu oportünist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi iyiler yine sahada kazanacaktır. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak.