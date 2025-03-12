Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten sert sözler! Fenerbahçe ve Mourinho’yu hedef aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mart ayı Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, tesisleşmeden şampiyonluk yarışına pek çok konuya değindi.
Özbek, Fenerbahçe ve teknik direktör Jose Mourinho için ise sert ifadeler kullandı.
Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:
UEFA tarafından hazırlanan Avrupa kulüpleri finans ve yatırım raporunda, Galatasaray önemli başarılara ulaşarak hem Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu gösteriyor hem de Avrupa'nın büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.
"1 MİLYON FORMA SATIŞI HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK"
2019 yılında 25 Milyon Euro olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 Milyon Euro seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarı tablo, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor.
"KEMERBURGAZ TESİSİ 14 BİN 500 METRE KARE"
A Takımımız Kemerburgaz'daki yeni yerleşkemize taşındı ve iki haftadır çalışmalarını burada sürdürüyor. Bu tesis 14 bin 500 metre kare. Florya'da yerleşkemizin tamamı 4 bin 500 metrekare. Rakip takımların zaman zaman tesislerine gidiyoruz. Galatasaray'ın dünya markası olmasına yakışır şekilde tesislerinin olması gerekiyor.
"GALATASARAY'IN EN BÜYÜK EKSİĞİ NEDİR DESELER, İKİ ŞEYİ SAYARIM"
Galatasaray'ın en büyük eksiği nedir deseler, iki şeyi sayarım; 120 yılda ağabeylerimiz sayesinde bir dünya markası olma seviyesine getirildi, bugün bizim, bizden sonra gelecek yönetimlerin yapması gereken ne deseniz, fikrim şu; bir tesisleşmeyi tamamlayalım, sadece futbolda değil basketbol, voleybol, yüzme, salon sporlarında ihtiyacımız olan tesisleşmeyi tamamlayım.
"AVRUPA'DAKİ BİRÇOK TESİSİ İNCELEYEREK İNŞA EDİYORUZ"
Kemerburgaz'da 10 dönüm daha arsamız var. Buraya futbol altyapımızı getireceğiz. Onun da en kısa sürede ruhsatını aldıktan sonra inşaatına başlamak suretiyle bitireceğiz. Akademi binamızı da son derece gelişmiş bir şekilde Galatasaray'a futbolcu yetiştirmesi için Avrupa'daki birçok tesisi inceleyerek inşa ediyoruz. Altyapı maçlarını da orada oynayacağız.
"YÜZLERİ KIZARMADAN YALAN SÖYLÜYORLAR"
Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten, çekinmiyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunma zorunda bırakmasın.
"MAYISLAR BİZİMDİR, YİNE BİZİM OLACAK"
G.Saray tarihi boyunca bu oportünist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi iyiler yine sahada kazanacaktır. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak.