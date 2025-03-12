Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten sert sözler! Fenerbahçe ve Mourinho’yu hedef aldı

UEFA tarafından hazırlanan Avrupa kulüpleri finans ve yatırım raporunda, Galatasaray önemli başarılara ulaşarak hem Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu gösteriyor hem de Avrupa'nın büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Özbek, Fenerbahçe ve teknik direktör Jose Mourinho için ise sert ifadeler kullandı.

2019 yılında 25 Milyon Euro olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 Milyon Euro seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarı tablo, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (AA)

"KEMERBURGAZ TESİSİ 14 BİN 500 METRE KARE"

A Takımımız Kemerburgaz'daki yeni yerleşkemize taşındı ve iki haftadır çalışmalarını burada sürdürüyor. Bu tesis 14 bin 500 metre kare. Florya'da yerleşkemizin tamamı 4 bin 500 metrekare. Rakip takımların zaman zaman tesislerine gidiyoruz. Galatasaray'ın dünya markası olmasına yakışır şekilde tesislerinin olması gerekiyor.

"GALATASARAY'IN EN BÜYÜK EKSİĞİ NEDİR DESELER, İKİ ŞEYİ SAYARIM"

Galatasaray'ın en büyük eksiği nedir deseler, iki şeyi sayarım; 120 yılda ağabeylerimiz sayesinde bir dünya markası olma seviyesine getirildi, bugün bizim, bizden sonra gelecek yönetimlerin yapması gereken ne deseniz, fikrim şu; bir tesisleşmeyi tamamlayalım, sadece futbolda değil basketbol, voleybol, yüzme, salon sporlarında ihtiyacımız olan tesisleşmeyi tamamlayım.