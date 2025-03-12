Galatasaray'da Osimhen operasyonu! "Evet desin gerisini biz hallederiz" | İşte 4 yıllık istenen ücret

Fotoğraf: AA TARAFTARLAR DA KATKI SAĞLAYACAK Diğer taraftan Galatasaraylı taraftarlar da Osimhen'in bonservisi için kulübe her türlü katkıyı yapmaya hazır. Osimhen için İtalyan kulübü 75 milyon Euro isterken, sarı kırmızılı yönetim de oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Başkan Dursun Özbek'in talimatı sonrası Abdullah Kavukcu ile Nijeryalı futbolcunun temsilcileri arasında yapılan görüşmede Osimhen cephesi nisan ayının sonuna kadar süre istedi.

Fotoğraf: AA NİSAN'A KADAR SÜRE İSTENDİ Sabah Gazetesi'nin haberine göre; çok sayıda teklif aldıklarını ancak Osimhen'in de Galatasaray'a büyük sevgi duyduğunu ileten golcü futbolcunun menajerleri, "Bize nisan ayının sonuna kadar süre verin, transfer için size net yanıt verelim" dediler.