Galatasaray'da Osimhen operasyonu! "Evet desin gerisini biz hallederiz" | İşte 4 yıllık istenen ücret

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının namağlup liderliğinde ve şampiyonluk iddiasında başrolü oynuyor.
Sezon başı kadrosunda Mauro Icardi ile Michy Batshuayi gibi üst düzey 2 santrforu bulunmasına rağmen, Napoli'de kadroda düşünülmeyen ve yaz döneminin gözdelerinden Victor Osimhen'in herhangi bir takıma transfer olamaması üzerine devreye girerek sürpriz bir şekilde oyuncuyu kiralayan Galatasaray'da, bu kararın ne kadar doğru olduğunu kısa sürede anlaşıldı.
GALATASARAY'DA OSIMHEN OPERASYONU
Osimhen'i elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray, çözümü sponsorluk operasyonunda buldu.
TALİMATI VERDİ
Başkan Dursun Özbek, tüm kurmaylarına kulübe farklı bir sponsor getirmeleri ve bu parayı hep birlikte toplamaları konusunda talimat verdi.
TARAFTARLAR DA KATKI SAĞLAYACAK
Diğer taraftan Galatasaraylı taraftarlar da Osimhen'in bonservisi için kulübe her türlü katkıyı yapmaya hazır.
Osimhen için İtalyan kulübü 75 milyon Euro isterken, sarı kırmızılı yönetim de oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Başkan Dursun Özbek'in talimatı sonrası Abdullah Kavukcu ile Nijeryalı futbolcunun temsilcileri arasında yapılan görüşmede Osimhen cephesi nisan ayının sonuna kadar süre istedi.
NİSAN'A KADAR SÜRE İSTENDİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; çok sayıda teklif aldıklarını ancak Osimhen'in de Galatasaray'a büyük sevgi duyduğunu ileten golcü futbolcunun menajerleri, "Bize nisan ayının sonuna kadar süre verin, transfer için size net yanıt verelim" dediler.
"OSIMHEN "EVET" DESİN GERİSİNİ BİZ HALLEDERİZ"
Bu sözlerin ardından, başarılı ismi gelecekte de Galatasaray'da görmek istediklerinin altını çizen sarı-kırmızılı idareciler, "Osimhen bize 'evet' desin, biz gerisini hallederiz. Bize ne kadar erken 'evet' derseniz, biz de Napoli ile hızlı bir şekilde masaya oturup bu işi bitiririz" yanıtını verdiler.
İŞTE OSİMHEN İÇİN YILLIK İSTENEN ÜCRET
Nijeryalı oyuncunun temsilcileri yıllık 15 milyon Euro'dan (598 milyon TL) en az 4 sezonluk net kontrat istediklerini iletti.
Osimhen Galatasaray'da kalması halinde toplam 60 milyon Euro (2 milyar 392 milyon TL) alacak.