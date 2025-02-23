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Galatasaray'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.02.2025 17:34
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Galatasaray’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile yarın oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.

Fotoğraf: Galatasaray resmiFotoğraf: Galatasaray resmi

Yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, antrenmanı ziyaret etti.

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Galatasaray’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı Galatasaray’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı Galatasaray’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

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