Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır!
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.
Bu çalışmayla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.