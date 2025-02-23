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Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.02.2025 19:26
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Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Bu çalışmayla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır! Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır! Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır!
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