23 Şubat 2025, Pazar
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Yapay zekadan çılgın derbi tahmini! Goller için isim söyleyip dakika bile verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.02.2025 09:05 Güncelleme: 23.02.2025 09:47
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Yapay zekadan çılgın derbi tahmini! Goller için isim söyleyip dakika bile verdi

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Kritik derbi öncesi Türkiye'de nefesler tutulurken milyonlar karşılaşmanın sonucunu merak ediyor. Ahaber.com.tr olarak yapay zekaya derbinin skorunu sorduk.Yapay zekanın tahminine göre kritik karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanacak. Öte yandan yapay zeka golleri kimin hangi dakikada atacağına yönelik de tahminini paylaştı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Okan Buruk ve Jose Mourinho (ahaber.com.tr)Okan Buruk ve Jose Mourinho (ahaber.com.tr)

CİMBOM 6 PUAN FARKLA LİDER

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, derbiye rakibinin 6 puan önünde lider girecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE GERİ SAYIM

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup yoluna devam eden Galatasaray, rakip fileleri 59 kez havalandırdı.

Galatasaray, derbiye 6 puan farkla lider girecek (AA)Galatasaray, derbiye 6 puan farkla lider girecek (AA)

FENERBAHÇE GALİBİYET PEŞİNDE

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler ise geride kalan süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rakibini 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, 60 golle ligin en fazla skor üreten takımı konumunda.

Fenerbahçe, 60 golle ligin en fazla gol atan takımı. (AA)Fenerbahçe, 60 golle ligin en fazla gol atan takımı. (AA)

EN DENEYİMLİSİ MUSLERA

Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 32 derbiyle takımının en deneyimli oyuncusu olarak yer alıyor.

DERBİ TARİHİNDE 55 YIL SONRA İLK

Süper Lig'de yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem düdük çalacak.

İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı sonra derbi, 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynandı. Sonrasında uzun süre Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek'in yönettiği derbilere yabancı hakem atanmadı.

55 yıl sonra yabancı hakem, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alacak. (İHA)55 yıl sonra yabancı hakem, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alacak. (İHA)

Milyonlar nefeslerini tutup yarın akşam oynanacak derbinin skorunu merak ederken ahaber.com.tr olarak yapay zekaya derbi tahminini sorduk.

YAPAY ZEKA TAHMİNİ: GALATASARAY 2-1 KAZANACAK

Yapay zekanın tahminine göre dev mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanacak.

Dries Mertens (AA)Dries Mertens (AA)

İŞTE GOLLERİN SAHİPLERİ

Karşılaşmada Galatasaray adına golleri Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'nin golünü ise İrfan Can Kahveci atacak.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

Öte yandan yapay zekaya göre Galatasaray karşılaşmanın 25. dakikasında Mertens ile 1-0 öne geçecek. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Galatasaray 60. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 2-0'ı bulacak.

İrfan Can Kahveci (AA)İrfan Can Kahveci (AA)

Fenerbahçe ise dakikalar 75'i gösterdiğinde İrfan Can Kahveci ile farkı bire indirecek ve karşılaşma bu skorla tamamlanacak.

Nefesler tutuldu! İşte derbinin 11’leriNefesler tutuldu! İşte derbinin 11’leri

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Yapay zekadan çılgın derbi tahmini! Goller için isim söyleyip dakika bile verdi Yapay zekadan çılgın derbi tahmini! Goller için isim söyleyip dakika bile verdi Yapay zekadan çılgın derbi tahmini! Goller için isim söyleyip dakika bile verdi
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