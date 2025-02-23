Yapay zekadan çılgın derbi tahmini! Goller için isim söyleyip dakika bile verdi
Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Kritik derbi öncesi Türkiye'de nefesler tutulurken milyonlar karşılaşmanın sonucunu merak ediyor. Ahaber.com.tr olarak yapay zekaya derbinin skorunu sorduk.Yapay zekanın tahminine göre kritik karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanacak. Öte yandan yapay zeka golleri kimin hangi dakikada atacağına yönelik de tahminini paylaştı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek.
CİMBOM 6 PUAN FARKLA LİDER
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, derbiye rakibinin 6 puan önünde lider girecek.
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup yoluna devam eden Galatasaray, rakip fileleri 59 kez havalandırdı.
FENERBAHÇE GALİBİYET PEŞİNDE
Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler ise geride kalan süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rakibini 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, 60 golle ligin en fazla skor üreten takımı konumunda.
EN DENEYİMLİSİ MUSLERA
Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 32 derbiyle takımının en deneyimli oyuncusu olarak yer alıyor.
DERBİ TARİHİNDE 55 YIL SONRA İLK
Süper Lig'de yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem düdük çalacak.
İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı sonra derbi, 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynandı. Sonrasında uzun süre Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek'in yönettiği derbilere yabancı hakem atanmadı.
Milyonlar nefeslerini tutup yarın akşam oynanacak derbinin skorunu merak ederken ahaber.com.tr olarak yapay zekaya derbi tahminini sorduk.
YAPAY ZEKA TAHMİNİ: GALATASARAY 2-1 KAZANACAK
Yapay zekanın tahminine göre dev mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanacak.
İŞTE GOLLERİN SAHİPLERİ
Karşılaşmada Galatasaray adına golleri Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'nin golünü ise İrfan Can Kahveci atacak.
Öte yandan yapay zekaya göre Galatasaray karşılaşmanın 25. dakikasında Mertens ile 1-0 öne geçecek. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Galatasaray 60. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 2-0'ı bulacak.