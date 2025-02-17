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Przemyslaw Frankowski Galatasaray kariyerine asistle başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 22:34
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Przemyslaw Frankowski Galatasaray kariyerine asistle başladı

Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski, Galatasaray formasıyla ilk maçında ilk asistini Çaykur Rizespor'a karşı yaptı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek Fenerbahçe ile 6 puan farkı korudu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

FRANKOWSKI İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

Cimbom'un yeni transferi Przemyslaw Frankowski, ilk maçında Osimhen'e asist yapmayı başardı.

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Przemyslaw Frankowski Galatasaray kariyerine asistle başladı Przemyslaw Frankowski Galatasaray kariyerine asistle başladı Przemyslaw Frankowski Galatasaray kariyerine asistle başladı
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