Okan Buruk’tan maç sonu Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşanın ardından açıklamalar yaptı.

OKAN BURUK: BİZE YAKIŞMADI

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi.

"MORAL BOZUKLIĞI VARDI, ZOR OLUYOR"

İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız.

"SEVİNCİ BENİMLE PAYLAŞTILAR"

Oyuncular golden sonra sevinci benimle paylaşmak istedi. Onlar çok değerli oyuncular. Bu seneki şampiyonluğumuzu da inşallah onlarla beraber kazanacağız.

"ICARDI'Yİ ÖZLÜYORUZ"

Icardi takımın saha içi, saha dışı önemli karakterlerinden biriydi. Onun getirdiği şeyleri özlüyoruz. Jakobs, Yunus'un dönmesini bekliyoruz. Morata sakatlandı biliyorsunuz. Önce Avrupa maçını sonra Fenerbahçe maçını düşünüyoruz.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe maçı inşallah güzel bir maç olur. Bir dünya derbisi. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç olmasını diliyorum."