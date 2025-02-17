Dünya devi transferde ısrarcı! Ya Osimhen ya en-Nesyri

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MANCHESTER UNITED'IN DİĞER GÖZÜ DE OSIMHEN'DE!

Sarı-kırmızılıların da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği yıldız futbolcu için yaz transfer sezonunda büyük yarış olacak. Fransız devi PSG ile Premier Lig temsilcisi Manchester United, Victor Osimhen'e transfer teklifi yapacak.