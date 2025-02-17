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Dünya devi transferde ısrarcı! Ya Osimhen ya en-Nesyri

İngiliz devi yaz transfer dönemi için gözünü Süper Lig'e çevirdi. Manchester United, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin golcüleri Osimhen ve En-Nesyri için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:55
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Dünya devi transferde ısrarcı! Ya Osimhen ya en-Nesyri

İngiliz devi yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına gözünü dikti.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

EN-NESYRI RÜZGAR GİBİ

Süper Lig'de 15 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu en-Nesyri, bu sezon 23 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe - Kasımpaşa | Fotoğraf: AAFenerbahçe - Kasımpaşa | Fotoğraf: AA

MANU VE ARSENAL DEVREDE!

Bu sezon forvetlerinden oldukça sıkıntı çeken Arsenal ve Manchester United'ın Youssef En Nesyri'yi izlemeye başladıkları öğrenildi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

OSIMHEN İÇİN SEZON SONU HAREKETİ

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Ligi ekiplerinden Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'in adı transfer dedikodularıyla anılmaya devam ediyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MANCHESTER UNITED'IN DİĞER GÖZÜ DE OSIMHEN'DE!

Sarı-kırmızılıların da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği yıldız futbolcu için yaz transfer sezonunda büyük yarış olacak. Fransız devi PSG ile Premier Lig temsilcisi Manchester United, Victor Osimhen'e transfer teklifi yapacak.

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