Dünya devi transferde ısrarcı! Ya Osimhen ya en-Nesyri

İngiliz devi yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına gözünü dikti.
EN-NESYRI RÜZGAR GİBİ
Süper Lig'de 15 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu en-Nesyri, bu sezon 23 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
MANU VE ARSENAL DEVREDE!
Bu sezon forvetlerinden oldukça sıkıntı çeken Arsenal ve Manchester United'ın Youssef En Nesyri'yi izlemeye başladıkları öğrenildi.
OSIMHEN İÇİN SEZON SONU HAREKETİ
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Ligi ekiplerinden Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'in adı transfer dedikodularıyla anılmaya devam ediyor.
MANCHESTER UNITED'IN DİĞER GÖZÜ DE OSIMHEN'DE!
Sarı-kırmızılıların da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği yıldız futbolcu için yaz transfer sezonunda büyük yarış olacak. Fransız devi PSG ile Premier Lig temsilcisi Manchester United, Victor Osimhen'e transfer teklifi yapacak.