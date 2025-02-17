Lider Galatasaray zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte Aslan’ın muhtemel 11’i

Sarı-kırmızılı ekip, ligde son 3 maçta kalesini gole kapattı. (AA)

ÜST ÜSTE 31 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray, yaptığı son 31 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 20 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 53 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

SON LİG MAÇLARINDA GOL YEMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta kalesini gole kapattı.

Geçen sezonlara göre savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından, 22. haftada Gaziantep FK müsabakasını da 1-0'lık skorla kazandı. Son olarak 1-0 öne geçtiği ve 30. dakikada yarıda kalan Adana Demirspor maçını 3-0 hükmen Galatasaray, gol yememe serisini 3 müsabakaya çıkardı.

Bu sezon ilk kez üst üste 3 lig mücadelesinde gol yemeyen sarı-kırmızılılar, serisini 4 maça çıkarmak için mücadele edecek.