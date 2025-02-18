Spor yazarları Galatasaray yorumu: Osimhen psikolojik baskıyı Kadıköy’e yolladı

Cimbom, kritik bir engeli daha aşarak yoluna emin adımlarla devam ediyor (AA)

AHMET ÇAKAR-KÜÇÜK İYİ KONTROL ETTİ

Dün geceki galibiyet tam anlamıyla G.Saray için Allah'ın bir lütfu. 90 dakika bu kadar kötü oynayacaksın, goller dışında hemen hemen hiç pozisyon bulamayacaksın ama böyle zorlu deplasmandan 3 puan alacaksın! Kesinlikle Allah böyle istedi.

Maçın geneline bakıyoruz, G.Saray'ın gazı kaçmış! Abdülkerim bir de biraz Frankowski dışında iyi oynayan tek G.Saraylı yok. Torreira hata yapıyor, Mertens'in ne yaptığı belli değil. Osimhen istediği pasları alamıyor, kanatlar hiç kullanılamıyor ve ilk devre Rizespor'un direkten dönen topu dışında da fazla pozisyon olmadan tamamlanıyor.

Galatasaray ikinci yarının hemen başında golü buldu. Bir yan topta Osimhen kafa ile golü attı. Hemen ardından Rizespor yine G.Saray'ın yerleşim hatasından basit bir gol atıp beraberliği yakaladı. Bu golden sonra her geçen dakika G.Saray'ın çöktüğünü ve felç olduğunu gördük. Artık herhalde maç böyle biter derken sahneye yine Osimhen çıktı. Bir kornerde Lemina'nın kafasından gelen topu kritik yerde tamamlayıp G.Saray'ı galibiyete götüren golü attı. Puan kaybetseydi hem kötü oyun hem puan kaybı G.Saray'da bütün taşları belki de yerinden oynatacaktı. Üstelik belli oranda da lig yeniden başlayacaktı. Ama kötü hem de çok kötü oynarken kazanmak da şampiyonluk yarışında çok önemli. Hakem Zorbay Küçük çok eleştirilen bir hakemdi. Ama bana göre dün gece 1-2 ufak hata dışında maçı hem çok iyi yönetti hem de çok iyi kontrol etti.

MURAT ÖZBOSTAN-DERBİ ÖNCESİ DEV SATRANÇ

Derbi için geri sayım başlarken herkesin merak ettiği konu yabancı hakem meselesi. Madde madde gidelim o zaman:

1- MERKEZ Hakem Kurulu yabancı değil, yerli hakemden yana.. Birinci aday da Halil Umut Meler... Fakat TFF son yaptığı toplantıda yabancı için prensip kararı aldı.

2- FUTBOL FEDERASYONU burada Galatasaray ve Fenerbahçe'den gelecek resmi yazıyı istiyor... F.Bahçe istekli, G.Saray ise tam tersi düşüncede.

3- ADI geçen yabancı hakem için en kuvvetli aday, Sloven hakem Slavko Vincic… (UEFA'nın en güvendiği hakemlerin başında geliyor. 45 yaşındaki FIFA kokartlı isim, son 10 yılda sayısız Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları yönetirken son 5 sezonda zorluk derecesi yüksek çeyrek, yarı ve final maçlarının da vazgeçilmezlerinden oldu. Geçen sezon Real Madrid'in Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı mücadeleyi de yöneten Vincic, bu sezon Devler Ligi'nde 6 maçta düdük çaldı. Yunanistan Federasyonu'nun daveti üzerine 26 Ocak 2025'te Olympiakos- Panathinaikos derbisinde de sahadaydı.)

4- GALATASARAY, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına tepkili... Sarı-kırmızılı kulüp, "F.Bahçe istiyor diye hakem yabancı olmaz. Eğer TFF resmi bir karar aldıysa bize bildirmeli. Bizim muhatabımız TFF'dir..." görüşünde.

5- UEFA Başkanı Ceferin, TFF yönetimi ile özellikle son zamanlarda çok sık bir araya geliyor. Türkiye'de açılacak olan UEFA İrtibat Bürosu çok önemli.. Hakem meselesinde de Ceferin'in yardımcı olduğu iddia ediliyor.

6- EĞER Fenerbahçe resmi olarak ister, Galatasaray istemezse ne olacak? İşte bu en kilit soru.. Bu durumda TFF yerli hakem ile yola devam etmeyi planlıyor. Tabii burada yabancı hakemin kalitesi çok önemli bir kriter... TFF, Galatasaray'ın da bu öneriyi kabul edeceğini düşünüyor.

TFF, RİVA'YA ÇAĞIRDI

7- TFF de dev derbi öncesi gerginliği azaltmak için harekete geçti. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulübün başkanını yarın saat 13.00'te Riva'da toplantıya davet etti. Bu müsabakanın, hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Zirvede yabancı hakem konusunun da gündeme geleceği öğrenildi. TFF Başkanı'yla mahkemelik olan Dursun Özbek'in, toplantıya katılıp katılmayacağı merakla beklenirken G.Saray kulislerine göre Riva'ya gitmeyi düşünmüyor.