Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: Lemina yer almadı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları öncesinde Galatasaray'ın kadroya dahil ettiği isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan ikisini yeni listeye dahil etti.

2 YENİ TRANSFER AVRUPA LİSTESİNDE

Galatasaray'a sezon başında transfer olan ancak lig aşamasında kadroya alınamayan Roland Sallai yeni kadroda yer aldı. Ara transferde takıma katılan Alvaro Morata ve Carlos Cuesta da sarı-kırmızılıların listesine eklediği diğer isimler oldu.

Alvaro Morata ve Carlos Cuesta UEFA listesine yazıldı (AA)

LEMINA YOK

Bir diğer yeni transfer Mario Lemina ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off etabında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşılaşacak.