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Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 14:16
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Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul’da

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta İstanbul'a geldi. Cuesta, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 3 buçuk yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Genk forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta ile el sıkıştı.

Transfer için kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda taraflar, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Carlos Cuesta | Fotoğraf: XCarlos Cuesta | Fotoğraf: X

CUESTA İLE 3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Genk ile anlaşan Galatasaray, oyuncuyla da 3.5 yıllık sözleşme konusunda prensipte el sıkıştı. Cuesta'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Carlos Cuesta | Fotoğraf: XCarlos Cuesta | Fotoğraf: X

STOPER HATTINA KOLOMBİYALI İKİLİ

Carlos Cuesta, Galatasaray'ın mevcut stoperlerinden Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı'nda birlikte görev yapıyor.

Bu transferle birlikte, sarı-kırmızılıların savunma hattında iki Kolombiyalı futbolcu yan yana oynayacak.

Carlos Cuesta | Fotoğraf: XCarlos Cuesta | Fotoğraf: X

GALATASARAY'I TAKİBE ALDI

25 yaşındaki stoper, kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alarak transfer iddialarını güçlendirdi. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

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Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul’da Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul’da Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul’da

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