Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul’da

Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Genk forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta ile el sıkıştı.

Transfer için kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda taraflar, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.