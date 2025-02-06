Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta İstanbul'a geldi. Cuesta, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 3 buçuk yıllık bir sözleşme imzalayacak.
Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Genk forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta ile el sıkıştı.
Transfer için kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda taraflar, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
CUESTA İLE 3.5 YILLIK SÖZLEŞME
Genk ile anlaşan Galatasaray, oyuncuyla da 3.5 yıllık sözleşme konusunda prensipte el sıkıştı. Cuesta'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
STOPER HATTINA KOLOMBİYALI İKİLİ
Carlos Cuesta, Galatasaray'ın mevcut stoperlerinden Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı'nda birlikte görev yapıyor.
Bu transferle birlikte, sarı-kırmızılıların savunma hattında iki Kolombiyalı futbolcu yan yana oynayacak.
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