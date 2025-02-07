Galatasaray'dan transferin son günlerinde 28 milyon euroluk bomba
Kadrosunu Alvaro Morata, Mario Lemina, Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, transferin son günlerinde büyük bir bomba patlatmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı ekip, piyasa değeri 28 milyon euro olan ve bonservisi Genoa'da bulunan Albert Gudmundsson'un peşine düştü.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci maçında Boluspor'un konuğu olan Galatasaray, maçı Alvaro Morata, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle maçı 4-1 kazanarak gruptaki puanını 4'e yükseltti. 3 kulvarda da yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da transfer harekatını da sürdürüyor.
28 MİLYON EUROLUK YILDIZ LİSTEDE
Cimbom'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Galatasaray, hücum bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.
Sarı kırmızılılar, İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Albert Gudmundsson için harekete geçti. Cimbom, forvet arkası, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen oyuncu için gelişmeleri yakından takip ediyor.
PAZARLIKLARA BAŞLAYACAK
Bonservisi Genoa'da olan 27 yaşındaki İzlandalı futbolcunun Fiorentina ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesi bekleniyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın bu süreçten sonra Genoa ile pazarlıklara başlaması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan ve 37 kez İzlanda Milli Takım formasını giyen Gudmundsson, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 15 maçta forma giyen İzlandalı yıldız, 4 gol atarken 1 de gol pası verdi.
Gudmundsson, Fiorentina ve Genoa dışında AZ Alkmaar ve PSV Eindhoven gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 9.1 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.