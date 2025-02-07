Gudmundsson, bu sezon şu ana kadar Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi (AFP)

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan ve 37 kez İzlanda Milli Takım formasını giyen Gudmundsson, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 15 maçta forma giyen İzlandalı yıldız, 4 gol atarken 1 de gol pası verdi.

Gudmundsson, Fiorentina ve Genoa dışında AZ Alkmaar ve PSV Eindhoven gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 9.1 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.