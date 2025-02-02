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Alvaro Morata İstanbul'da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 15:28 Güncelleme: 02.02.2025 16:06
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Alvaro Morata İstanbul’da!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki İspanyol futbolcu Alvaro Morata, İstanbul’a geldi. Saat 14.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen İspanyol futbolcuyu, çok sayıda taraftar karşıladı. Morata, 'Burada kalıcı olmak için çok çalışacağım. Osimhen ile beraber iş birliği yapıp, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım' dedi.

Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer dönemindeki çalışmalarına hızla devam ediyor.

GALATASARAY MORATA'YI AÇIKLADI

Galatasaray, son olarak İtalya ekibi Milan'da forma giyen Alvaro Morata ve kulübüyle satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alvaro Morata, İstanbul'a geldi | Fotoğraf: AA Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alvaro Morata, İstanbul'a geldi | Fotoğraf: AA

32 yaşındaki golcü oyuncu, anlaşmaya varılmasının ardından transferi resmiyete kavuşturmak için İstanbul'a geldi.

GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'DA! BÖYLE 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Saat 14.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen İspanyol futbolcuyu, çok sayıda taraftar karşıladı.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alvaro Morata, İstanbul'a geldi | Fotoğraf: AA Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alvaro Morata, İstanbul'a geldi | Fotoğraf: AA

"OSIMHEN İLE BERABER İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Burada kalıcı olmak için çok çalışacağım. Osimhen ile beraber iş birliği yapıp, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi.

Morata, daha sonra havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

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Alvaro Morata İstanbul’da! Alvaro Morata İstanbul’da! Alvaro Morata İstanbul’da!

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