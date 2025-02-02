Alvaro Morata İstanbul’da!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alvaro Morata, İstanbul'a geldi | Fotoğraf: AA

"OSIMHEN İLE BERABER İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Burada kalıcı olmak için çok çalışacağım. Osimhen ile beraber iş birliği yapıp, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi.

Morata, daha sonra havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.