Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Okan Buruk'tan neşter...
Galatasaray'da Ajax maçında sakatlanan Yunus Akgün dünkü idmanda yer almasa da Gaziantep FK maçında oynayabilecek durumda. Ancak sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Yunus'a ilk 11'de forma vermeyi düşünmezken yerine Sallai'yi oynatmayı planlıyor. Öte yandan performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Yunus Akgün, yeni sözleşmeye de imza atmadı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Yunus Akgün, dünkü antrenmanda da yer almadı.
YUNUS AKGÜN'Ü 11'DE DÜŞÜNMÜYOR
Süper Lig'deki Gaziantep FK maçı öncesi teknik ekipten Yunus Akgün kararı çıktı. Yunus Akgün, Gaziantep FK deplasmanında kulübede olacağı iddia edildi.
Yunus Akgün oynayacak durumda olsa dahi Okan Buruk'un milli futbolcuyu ilk 11'de kullanmayı düşünmediği aktarıldı. Yunus Akgün'ün yerine Roland Sallai'nin Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya sürüleceği belirtildi.
Yunus Akgün'ün yanı sıra yine sakatlığı bulunan Kerem Demirbay ile hasta olan Gabriel Sara da dünkü idmanda yer almamıştı. Son haftalardaki performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Yunus Akgün, yeni sözleşme konusunda Galatasaray yönetimiyle henüz anlaşma sağlayamadı.
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