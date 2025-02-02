Galatasaray’da Yunus Akgün depremi! Okan Buruk’tan neşter...

Yunus Akgün'ün yanı sıra yine sakatlığı bulunan Kerem Demirbay ile hasta olan Gabriel Sara da dünkü idmanda yer almamıştı. Son haftalardaki performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Yunus Akgün, yeni sözleşme konusunda Galatasaray yönetimiyle henüz anlaşma sağlayamadı.

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