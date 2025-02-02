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Mauro Icardi takımı ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 16:43
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Mauro Icardi takımı ziyaret etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanda takımı ziyaret etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayan ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı | Fotoğraf: AAGalatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı | Fotoğraf: AA

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Mauro Icardi, takımı ziyaret ettiMauro Icardi, takımı ziyaret etti

ICARDI'DEN ANTRENMANA ZİYARET

Dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanda takımı ziyaret etti.

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Mauro Icardi takımı ziyaret etti Mauro Icardi takımı ziyaret etti Mauro Icardi takımı ziyaret etti

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