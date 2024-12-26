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Fernando Muslera için Penarol iddiası! Tekllif yapacaklar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 16:38 Güncelleme: 26.12.2024 16:43
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Fernando Muslera için Penarol iddiası! Tekllif yapacaklar

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için Uruguay ekibi Penarol'ün takımı devreye girdi. Penarol'un Muslera ile görüşme yapacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.

GÖRÜŞME YAPACAKLAR

Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.

13 SENEDE 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU

2011'de Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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Fernando Muslera için Penarol iddiası! Tekllif yapacaklar Fernando Muslera için Penarol iddiası! Tekllif yapacaklar Fernando Muslera için Penarol iddiası! Tekllif yapacaklar
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