Fernando Muslera için Penarol iddiası! Tekllif yapacaklar
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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için Uruguay ekibi Penarol'ün takımı devreye girdi. Penarol'un Muslera ile görüşme yapacağı kaydedildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.
GÖRÜŞME YAPACAKLAR
Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.
13 SENEDE 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU
2011'de Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.