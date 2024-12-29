Galatasaray'a piyango! Zaha'ya sürpriz talip
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Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı. MLS ekibi Charlotte, Zaha'yı transfer etmek için Galatasaray'la temas kurdu. Lyon'dan ayrılmayı planlayan Zaha, Avrupa'da iki kulüpte oynadığı için başka bir Avrupa takımına transfer olamayacak.
Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı.
Daily Mail'in haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte, Wilfried Zaha'yı Galatasaray'dan transfer etmek için girişimlere başladı.
Haberde; Zaha'nın Lyon'dan ayrılmak istediği ancak bu sezon Avrupa'da iki takımda forma giydiği için herhangi bir Avrupa kulübüne gidemeyecek olması sebebiyle Charlotte FC'nin teklifini düşünmeye aldığı kaydedildi.
Lyon'un da kadroda düşünmediği ancak Galatasaray'ın da geri almak istemediği Wilfried Zaha, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 6 maçta 1 asist yaptı.