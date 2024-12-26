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İşte Süper Lig'in penaltı karnesi! Şaşırtan istatistik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 15:27 Güncelleme: 26.12.2024 15:31
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İşte Süper Lig’in penaltı karnesi! Şaşırtan istatistik

Trendyol Süper Lig'in ilk 17 haftasında hakemler toplam 57 penaltı kararı verdi. Bu penaltıların 44'ü golle sonuçlanırken, 13'ü kaçtı. Ligde yer alan tüm takımlar en az bir kez penaltı kullanma şansı buldu. En çok penaltı kullanan takımlar, beşer kezle Samsunspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. Süper Lig'de aleyhine en çok penaltı çalınan takımlar sıralamasında Galatasaray 3. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, bu bölümde hakemler 57 kez penaltı kararı verdi.

17 HAFTADA 57 PENALTI

Ligde oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 57 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 44'ü golle sonuçlandı, 13 tanesi kaçtı. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı.

Süper Lig'de bir takıma en fazla 5 penaltı çalındı (AA)Süper Lig'de bir takıma en fazla 5 penaltı çalındı (AA)

KİM KAÇ PENALTI KULLANDI?

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Samsunspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.

Birer penaltı kullanan TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor, Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor ise en az penaltı kullanan takımlar oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR VE KONYASPOR'UN PENALTIDAN GOLÜ YOK

Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, sezonun geride kalan bölümünde penaltıdan skor üretemedi.

Bu sezon birer kez penaltı kazanan Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor'da topun başına geçen oyuncular, fileleri havalandıramadı.

Konyasporlu Umut Nayir, ligin 7. haftasında oynanan Trabzonspor maçındaki penaltıdan yararlanamadı. Çaykur Rizespor'da ise Ali Sowe, 16. haftadaki Konyaspor maçında penaltıyı gole çeviremedi.

Penaltıdan en çok gol bulan isimler Banza ve Immobile (AA)Penaltıdan en çok gol bulan isimler Banza ve Immobile (AA)

BANZA VE IMMOBİLE 5 PENALTININ 5'İNİ DE GOLE ÇEVİRDİ

Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile, sezonun ilk yarısındaki penaltı atışlarında başarılı bir performans ortaya koydu. Gol krallığı yarışında üst sıralarda bulunan Simon Banza ile Ciro Immobile, ligde bu sezon topun başına geçtikleri 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi.

SAMSUNSPORLU NTCHAM 3 PENALTI KAÇIRDI

Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncu Reeder Samsunspor'dan Olivier Ntcham oldu.

Ligin geride kalan bölümünde 4 kez penaltı kullanan Ntcham, sadece bir kez ağları havalandırdı. Kasımpaşa maçında 2 kez penaltı kaçıran Ntcham, Hatayspor karşılaşmasında da bir penaltı atışını golle sonuçlandıramadı. Kamerunlu oyuncu, sadece Galatasaray maçındaki penaltıdan gol attı.

Ligde aleyhine en çok penaltı verilen takım Kasımpaşa oldu (AA)Ligde aleyhine en çok penaltı verilen takım Kasımpaşa oldu (AA)

KASIMPAŞA'NIN ALEYHİNE 8 PENALTI VERİLDİ

Ligde aleyhine en fazla penaltı verilen takım Kasımpaşa oldu. Süper Lig'in geride kalan bölümünde Kasımpaşa aleyhine 8 penaltı verilirken, bunların 5'i golle sonuçlandı.

Kasımpaşa'dan sonra aleyhinde en fazla penaltı kararı verilen takımlar 7 penaltıyla TÜMOSAN Konyaspor ve 6'şar penaltıyla Galatasaray ile Atakaş Hatayspor oldu. Süper Lig'in ilk bölümünde Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor aleyhine penaltı kararı verilmedi.

Ligin ilk bölümündeki penaltı istatistikleri şöyle:

Takımlar Penaltı (lehine) Kaçan (lehine) Penaltı (aleyhine) Kaçan (aleyhine)
Reeder Samsunspor 5 3 1 -
Adana Demirspor 5 2 2 2
Galatasaray 5 1 6 1
Fenerbahçe 5 - 2 -
Beşiktaş 5 - 1 -
Trabzonspor 5 - 5 2
Sipay Bodrum FK 4 1 - -
RAMS Başakşehir 4 1 1 -
Onvo Antalyaspor 3 1 2 -
Bellona Kayserispor 2 1 3 -
ikas Eyüpspor 2 1 2 -
Corendon Alanyaspor 2 - - -
Göztepe 2 - 3 -
Kasımpaşa 2 - 8 3
Gaziantep FK 2 - 2 1
TÜMOSAN Konyaspor 1 1 7 2
Çaykur Rizespor 1 1 1 -
Net Global Sivasspor 1 - 5 -
Atakaş Hatayspor 1 - 6 2
Toplam 57 13 57 13
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İşte Süper Lig’in penaltı karnesi! Şaşırtan istatistik İşte Süper Lig’in penaltı karnesi! Şaşırtan istatistik İşte Süper Lig’in penaltı karnesi! Şaşırtan istatistik
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