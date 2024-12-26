İşte Süper Lig’in penaltı karnesi! Şaşırtan istatistik

Penaltıdan en çok gol bulan isimler Banza ve Immobile (AA)

BANZA VE IMMOBİLE 5 PENALTININ 5'İNİ DE GOLE ÇEVİRDİ

Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile, sezonun ilk yarısındaki penaltı atışlarında başarılı bir performans ortaya koydu. Gol krallığı yarışında üst sıralarda bulunan Simon Banza ile Ciro Immobile, ligde bu sezon topun başına geçtikleri 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi.

SAMSUNSPORLU NTCHAM 3 PENALTI KAÇIRDI

Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncu Reeder Samsunspor'dan Olivier Ntcham oldu.

Ligin geride kalan bölümünde 4 kez penaltı kullanan Ntcham, sadece bir kez ağları havalandırdı. Kasımpaşa maçında 2 kez penaltı kaçıran Ntcham, Hatayspor karşılaşmasında da bir penaltı atışını golle sonuçlandıramadı. Kamerunlu oyuncu, sadece Galatasaray maçındaki penaltıdan gol attı.