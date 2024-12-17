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Paulo Dybala'nın menajeri Galatasaray için İstanbul'da! Yıldız isim Aslan yolunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 10:37 Güncelleme: 17.12.2024 10:44
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Paulo Dybala’nın menajeri Galatasaray için İstanbul’da! Yıldız isim Aslan yolunda

Süper Lig’de ve Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens’in yerine 10 numara pozisyonu için Roma’nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala’yı gündemine aldı. Dybala'nın menajeri Carlos Novel sarı kırmızılıların Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip ederken gün için Galatasaray yönetimiyle görüşecek.

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sarı kırmızılılar 10 numara bölgesinde Dries Mertens'in alternatifi olarak Roma'nın yıldız ismini gündeme aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgileniyor.

Paulo Dybala (AP)Paulo Dybala (AP)

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Novel, Dybala'nın transferi için Galatasaray ile görüşecek.

GÖZDEN ÇIKARTILDI

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, pazartesi günkü haberinde, Roma'nın ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığını ve gözden çıkartılan isimlerden birinin de Dybala olduğunu öne sürmüştü.

Paulo Dybala (AP)Paulo Dybala (AP)

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Roma'da bu sezon 18 maça çıkan 31 yaşındaki Paulo Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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