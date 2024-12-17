Paulo Dybala’nın menajeri Galatasaray için İstanbul’da! Yıldız isim Aslan yolunda

Paulo Dybala (AP)

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ



Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Novel, Dybala'nın transferi için Galatasaray ile görüşecek.

GÖZDEN ÇIKARTILDI



İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, pazartesi günkü haberinde, Roma'nın ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığını ve gözden çıkartılan isimlerden birinin de Dybala olduğunu öne sürmüştü.