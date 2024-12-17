Paulo Dybala'nın menajeri Galatasaray için İstanbul'da! Yıldız isim Aslan yolunda
Süper Lig’de ve Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens’in yerine 10 numara pozisyonu için Roma’nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala’yı gündemine aldı. Dybala'nın menajeri Carlos Novel sarı kırmızılıların Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip ederken gün için Galatasaray yönetimiyle görüşecek.
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Sarı kırmızılılar 10 numara bölgesinde Dries Mertens'in alternatifi olarak Roma'nın yıldız ismini gündeme aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgileniyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Novel, Dybala'nın transferi için Galatasaray ile görüşecek.
GÖZDEN ÇIKARTILDI
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, pazartesi günkü haberinde, Roma'nın ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığını ve gözden çıkartılan isimlerden birinin de Dybala olduğunu öne sürmüştü.
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