Aslan doludizgin! Galatasaray Trabzonspor’u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında Mertens'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0



10. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazdan Batista Mendy'nin yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



12. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca'nın içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde Banza'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.