Aslan doludizgin! Galatasaray Trabzonspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u RAMS Park'ta ağırladı. Bol göllü geçen karşılaşmada Galatasaray Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında Mertens'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
10. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazdan Batista Mendy'nin yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca'nın içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde Banza'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.
17. dakikada sağ kanattan Cham'ın yaptığı ortada ön direkte Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
29. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Yunus Akgün, topla birlikte ilerleyip ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
33. dakikada Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Sallai'nin içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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