Galatasaray-Trabzonspor derbisine hakem kararları damga vurdu! Ağır eleştiri

Karşılaşmaya hakem Kadir Sağlam'ın çaldığı düdükler damga vurdu (AA)

MUSTAFA ÇULCU | İŞTE MADDE MADDE SAĞLAM ANALİZİ

Hakem Kadir Sağlam, 38 yaşında FIFA hakemimiz. Süper Lig'de sarı kart ortalaması 6.5. TFF 1. Lig de 4.5… Bu sezon yönettiği berabere biten iki karşılaşma Hatay-Trabzonspor 10 sarı kart, yine Hatay-Beşiktaş 12 sarı kartla sezonun rekorlarını kırdı. Maçın hemen başında Serdar'ı, Mertens'in ayağına bastığı için faul verdi sözle uyardı. 16'da yine faul yapınca bu kez faullü oyundan dolayı sarı gösterdi. Abdülkerim'in benzer faullü oyunu tekrarlamasına, Banza'ya yaptığı faulle umut vadeden atağı önlemesine rağmen ilk yarıyı sarı kart görmeden tamamlaması adil oyun yorum ve uygulama adına kabul görmedi. Yunus'a yaptığı faul sınırları zorlayan bir faul, dolayısıyla Ozan'a gösterdiği sarı kart sınırda. Ancak Yunus'un dirsek-kol ile Cham'a yaptığı eylem de sınırda, lakin sarı kart göstermemesi büyük hata.

Galatasaray'ın attığı ikinci gol öncesinde orta alanda Banza-Sara top mücadelesinde verdiği faul, faul değil. Ancak golü bu faulle bağlantılı hale sokamayız. Trabzonspor'un 3. golü öncesinde topun çizgi ile temasını ancak VAR tespit edebilir. VAR çıkmadı deyince, gol geçerli oldu. 60'da Galatasaray penaltı bekledi, Malheiro- Mertens pozisyonunda hakem önce aut verdi, sonra doğru VAR müdahalesi ile penaltı geldi. Mertens topla Malheiro arasına kendini sokuyor, arkada kalan Malheiro dikkatli olacak. Faul yapmayacak. 87'de Muslera topla çıkmakta geç kalınca, Banza topa kafa vuruyor. Muslera-Banza'ya hakem penaltı vermeliydi. Belki bu temas basit diyecek olanlar çıkacak ama topla oynayan Banza, geç kalıp rakibe elleri temas eden Muslera. Malheiro-Mertens teması ile verilen penaltıdan ne farkı var? Son dakikalarda Mendy'ye çıkan sarı doğru, kademede Trabzonsporlu oyuncu var, bariz gol şansı olmaz.

AHMET ÇAKAR | GECENİN TEK KÖTÜ UNSURU HAKEMDİ

Korkunç bir gece izledik. 7 gol oldu ama inanın bana 17 gol de olabilirdi. Uzatmada bile Draguş'la Trabzonspor mutlak golü kaçırdı, top döndü Draguş manasız bir faul yaptı, uzatmanın 8. dakikasında da Ali Şahin kendi kalesine golü atıp Trabzonspor'un çok iyi direndiği bir maçı yine sıfır puanla tamamlamasına neden oldu.

İki takımı da kutlamak lazım. Müthiş goller var. Özellikle ilk yarı bir gol, bir asist yapan Yunus Akgün res-i tali izledik. Galatasaray devreyi 2-1 önde kapadı ama ikinci yarı Abdülkerim'in ayağındaki topu kaptırması sonucu Trabzonspor beraberliği sağladı. Hemen ardından da öne geçti. Düşünebiliyor musunuz, son yarım saat Trabzonspor önde. Ardından yapılmış acemice bir penaltı ile G.Saray beraberliği yakaladı ve 97'de maçı kazanmasını bildi. Eğer G.Saray şampiyon olacaksa bu maç çok önemli bir kırılma noktasıdır.

Maçın tek kötü unsuru skandal yönetim gösteren, çok kötü kararlar veren hakem Kadir sağlam. Hangisinden başlayayım… Serdar'a gösterdiği sarı kart mutlak yanlış. Rakibinin suratına dirsek atan Yunus'a bırakın kırmızıyı kart bile göstermedi. Trabzon'un ikinci golü öncesi faul falan yok, ardından gol geliyor. Abdülkerim'in mutlak sarı kartı es geçildi. G.Saray lehine verdiği penaltıda karar VAR ile geldi ve mutlak doğru. Ama eleştirilerin en büyüğünü yayıncı kuruluşa söylüyoruz. Trabzon'u 3-2 öne geçiren golde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi bilmiyoruz. Peki bunu kim gösterecek, sıfırda kamerası olması gereken yayıncı kuruluş. Dedik ya Türk futbolunda birçok şey rezil hale gelmiş.

ÖMER ÜRÜNDÜL | NEFESLERİ KESTİ

Dün gece gerçekten üst düzey, bol aksiyonlu, gollü nefes kesen bir maç izledik. Tabi orta sahaların bu kadar kolay geçilip bu kadar çok pozisyon bulunması yani toplam 7 golün dışında 10 tane de golün kaçırılması günümüz futbolunun ilkelerine uygun değil. Galatasaray, alışılmış ofansif gücüyle maça başladı. Trabzon da kazandığı her topta ileri çıkmayı düşününce yüksek bir tempo oluştu. Galatasaray, ilk yarıyı Yunus'un mükemmel asist ve mükemmel golüyle önde tamamladı. Bu yarıda Ozan Tufan'ın kafa golü de Premier Lig ayarındaydı.

Galatasaray, ikinci devreye biraz kontrollü oynayalım diye durgun başladı. Sonrasında Trabzon üst üste iki gol atınca işin rengi değişti. Galatasaray beraberliği yakaladı. Ondan sonra Barış'ın dribblingleriyle tehlikeler yarattılar. Sonra uzatmada maçın kırılma anı geldi. Draguş'un topu kaleye yönelirken Abdülkerim müthiş çıkardı. Son saniyede de G.Saray yine kazanmayı başardı. Bir özel paragraf da Batshuayi'ye açmak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir karakter. İcardi, Osimhen varken hiç şans bulamıyordu. İcardi sakatlandı, Osimhen hazır değildi. Buna rağmen Okan Buruk onunla başlamadı. Sonra maça girdi ve takımını zafere taşıdı. Trabzon'a gelince hırslı ve yürekli oynadılar. Nwakaeme, hücum girişimlerinin odak noktasıydı. Ama takım savunmaları ise tam bir felaketti. G.Saray'ın attığı 4 golün dışında kaçan bazı fırsatlar ve Uğurcan'ın 6 net kurtarışı her şeyi açıkça anlatıyor.