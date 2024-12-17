Fenerbahçe'den Galatasaray ve Dursun Özbek'e gönderme: Ayrıcalık talebiniz var!
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan derbi maçındaki hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray kendi sahasında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmişti.
Fenerbahçe de sosyal medya hesabından Galatasaray-Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.
İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:
2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı; "Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!