Fenerbahçe’den Galatasaray ve Dursun Özbek’e gönderme: Ayrıcalık talebiniz var!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray kendi sahasında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmişti.

Fenerbahçe de sosyal medya hesabından Galatasaray-Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı; "Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!