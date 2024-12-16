Galatasaray'da transfer bombası! Manchester United'ın yıldızı için yoğun temas
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip Manchester United'ın tecrübeli ismi için harekete geçti. İşte detaylar...
Süper Lig'de zirve koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
NELSSON İLE YOLLAR AYRILIYOR
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un Malmö maçı sonrası yönetimle yaptığı toplantıda ise bazı isimlerle yolların ayrılmasını talep ettiği öğrenildi.
Galatasaray, yeni sözleşme talebini geri çeviren Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u satma kararı aldı.
GALATASARAY LINDELÖF'ÜN PEŞİNDE
Nelsson'un ayrılmak istemesi sebebiyle savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Manchester United forması giyen İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü de gündemine aldı.
Tuttomercato'ta yer alan habere göre Galatasaray, Lindelöf'ü kadrosuna katmak isterken İsveçli oyuncunun Türkiye'ye gidip gitmeme konusunda henüz son kararını vermediği ifade edildi.
"GALATASARAY'IN HEDEFİ LINDELOF"
Haberde şu ifadelere yer verildi: "Victor Lindelöf, Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden biri. Türk kulübü savunmanın merkezine büyük bir takviye yapmanın hayalini kuruyor ve kırmızı daire içine alınan isim Victor Limdelöf... 30 yaşındaki Lindelöf'un Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıp bakmayacağını zaman gösterecek ancak Galatasaray'ın savunması için en gözde isim o."
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