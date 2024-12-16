Galatasaray’da transfer bombası! Manchester United’ın yıldızı için yoğun temas

Victor Lindelöf

"GALATASARAY'IN HEDEFİ LINDELOF"

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Victor Lindelöf, Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden biri. Türk kulübü savunmanın merkezine büyük bir takviye yapmanın hayalini kuruyor ve kırmızı daire içine alınan isim Victor Limdelöf... 30 yaşındaki Lindelöf'un Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıp bakmayacağını zaman gösterecek ancak Galatasaray'ın savunması için en gözde isim o."