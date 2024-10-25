Galatasaray’da derbi öncesi kötü haber! Okan Buruk ameliyata alındı

Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli teknik adamı Okan Buruk hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındığı öğrenildi.

Okan Buruk, ani bir sağlık sorunu nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Buruk'un apandistinin patladığı ve acil bir şekilde ameliyata alındığı öğrenildi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Buruk'un durumu tedirginlik yarattı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten tecrübeli teknik adamın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.