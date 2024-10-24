Galatasaray’da yeniden Jhon Arias operasyonu!

Trendyol Süper Lig'de liderliğini koruyan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılı ekipte beklentileri karşılayaman Elias Jelert ve oynadığı pozisyondan memnun olmayan Kaan Ayhan'ın yerine Jhon Arias takviyesi gündemde.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, devre arasında sağ bek ve kanat transferi yapmayı planlıyor.

Cimbom uzun süredir peşinde olduğu Jhon Arias için yeniden görüşmelere başladı. Sarı kırmızılı ekip ocak ayında bu transferi bitirmek istiyor.

SON ANDA KABUL ETMEDİLER

Hatırlanacağı üzere Buruk, Fluminense'den Jhon Arias'ı almak için anlaştıklarını, ancak transferin son anda kulübün teknik direktörünün bu isteği kabul etmemesi nedeniyle bozulduğunu ifade etmişti: "Kulübü ile anlaştık ama sonra hocanın vermek istemediğini söylediler. Bu nedenle transfer gerçekleşmedi."

27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun Fluminense ile Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.