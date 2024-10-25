Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Fransızlardan yeni iddia

Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu zorlu maçtan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Cimbom bu galibiyetin ardından Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maça odaklandı.

PSG'YE GİDECEK Mİ?

Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun adı transferde Fransız ekibi PSG ile de anılıyordu. Son olarak yurt dışında bu konu hakkında flaş bir habere yer verildi.

ENRIQUE ISRARCI DEĞİL

L'Équipe'de yer alan haberde PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin bu transferde ısrarcı olmadığı vurgulandı. İspanyol hocanın transferdeki bu isteksizliğinin nedeninin Osimhen'in tam olarak aradığı oyuncu profiline uygun olmamasından kaynaklı olduğu belirtildi.