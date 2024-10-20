Galatasaray korkutuyor! Antalyaspor maçı sonrası çarpıcı sözler: Yapı yapı diyenler...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 25 yaptı ve liderliğine yenilgisiz devam etti.

Sarı kırmızılıların zaferini köşe yazarları değerlendirdi...

ÖMER ÜRÜNDÜL- SALLAİ'Yİ KAZANDI

Galatasaray karşısında öyle bir takım buldu ki kazanmak için çok fazla şeyler yapmasına gerek yoktu. Antalyaspor kolay top kaybediyor, hücumda etkili olamıyor. Top rakipteyken pres yapamıyor ve geride doğru yerleşemiyordu. Bu önemli ilkeleri yerine getiremeyen bir takımın yapabileceği fazla bir şey yoktu. Galatasaray çok fazla zorlanmadan güle oynaya kazandı. Okan Buruk dün gece Sallai'yi kazandı. Berkan, ihtiyaç duyduğunda hangi bölge olursa olsun 'Ben görev yerimde sırıtmam' mesajını verdi.

İcardi de yine koşmadan 2 gol atarak moral depoladı! Mertens de ilk yarıda kalitesini yine açıkça gösterdi.

Okan Buruk, şansına da güvendiğinden gereksiz maceraları çok seviyor. Daha süre varken iki farklı önde olduğuna güvenerek mi çift santrfora dönüyorsun. Sakatlıkları olan Osimhen ve Barış Alper'i bozulan zeminde 15 dakika için niye riske ediyorsun? Osimhen jeneriklik bir gol attı ama ya sakatlığı nüksetseydi! Türkiye Ligi'nde İstanbul'un 3 büyüklerini biraz zorlayacak 3 takım var. Diğerleri karşısında puan kaybetmezler. Ancak hediye ederler. Sizlere iki çarpıcı örnek. Birincisi; Göztepe karşında 2 farkı koruyamayan F.Bahçe ve Kasımpaşa karşında 3 farkı koruyamayan G.Saray.

Son olarak Okan Buruk'a çok önemli bir tavsiyem var. Bu maça aldanıp sakın çarşamba günü Avrupa Lig'inde oynayacağı İsveç takımının karşısına da çift santrfor çıkma. Unutma o takım son maçta Roma'yı mağlup etti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncular maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı. (AA)

LEVENT TÜZEMEN- İŞTE GERÇEK LİDER

Antalyaspor maçı Galatasaray'ın büyük golcüsü İcardi'nin dönüşü oldu. Arjantinli yıldız, ilk golü kafayla atarken topu iğne deliğinden geçirdi. İkinci golde sol ayağıyla sakin, dengeli ve kaliteli bir vuruş yapıp kaleciyi çaresiz bıraktı. Bir penaltısı da verilmeyen İcardi sadece bir golcü olarak sahne almadı, Galatasaray'ın saha içi öğretmenliğini de yaptı, arkadaşlarını nasıl pozisyon alacakları konusunda uyardı. Yani İcardi lider olduğunu kanıtladı. Pozisyon zenginliği, oyun hakimiyeti, topa hükmetmek Galatasaray'ın elindeydi. Özellikle hücum bölgesinde yakalanan pozisyonlarda final pasları daha isabetli olsaydı Galatasaray, skor olarak farka giderdi.

Okan Buruk belki Kerem Aktürkoğlu'nu kaybetti ama ısrarla takımda kalmasını istediği Yunus Akgün'den müthiş verim almaya başladı. Galatasaray'ın Antalya kalesine yaptığı hızlı hücumlarda Yunus'un topla dikine attığı deparlar çok etkiliydi. İkinci golde İcardi'ye yaptığı asist de kalite kokuyordu. Sallai'de Rashica kumaşı var. Macar oyuncu, sadece hücuma destek vermiyor, savunmaya da gelip yardım ediyor, ayağındaki topları basit ve akıllı kullanmaya özen gösteriyor. İki tane net pozisyonda şanssızdı, kaleci Piric'i geçemedi. Sara'nın kalitesi her maç yükseliyor. Sara çok koştu, mücadele etti, savunmadan kritik toplar çıkardı, hücumda arkadaşlarına etkili paslar attı. Sara'nın bu çalışkanlığı, Torreira'nın daha güvenli oynamasını ve daha az yorulmasını sağlıyor. Abdülkerim'e uyarım var; çok mücadele ediyor ama topla savunmadan çıkarken riske girmeden pas vermeli. Çünkü kaptırdığı toplar Galatasaray'a pozisyon oluyor. Şu gerçek; Galatasaray'ın kadrosu bazı bölgeler için çok geniş değil. Eğer savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda Jakops'un yerine giren Berkan oynuyorsa bu Okan Buruk'un çaresizliğini gösterir. Çünkü Kaan da Berkan da orta sahada etkili görev yapabilen oyuncular. Bu ikili iyi oynadılar, etkili paslar attılar ama savunmanın kenarları devre arasında genişletilmeli.

AHMET ÇAKAR- BÖYLE HAKEMLİK OLMAZ

Galatasaray korkutuyor. Dün gece de iyi top oynadılar. İcardi'nin ceza alanındaki dünya çapında yeteneğiyle maçı koparttılar. Aslında şanslı olsalardı maç 4-5'e giderdi. İcardi'nin dünya çapındaki yeteneği dedik. Allah sanki ona ceza alanında topun nereye düşeceğini hissetme kabiliyeti vermiş. Bir korner, birçok oyuncu var. Birileri gidip bir geri kalıyor, kafayı sokup Galatasaray'ı öne geçiriveriyor. Attığı ikinci gole bakalım. Yunus kafasını kaldırmadan hemen önce İcardi, arka direğe doğru hamle yapıp duruveriyor, rakip defans oyuncusu kendisinden dolayısıyla kopuyor ve ona sadece ayak içiyle dokunmak kalıyor.

Bunlar dünya çapındaki bir golcünün hem doğuştan gelen yeteneği hem de futbolu öğrendiği yıllardaki fundamentalı. Yeni gelen oyunculardan Sallai'yi beğendim. Baktığımızda her mevkisiyle ışık veren bir Galatasaray vardı. Ama herhalde en önemlisi, İcardi'nin oyundan çıkarken ki dünyaya verdikleri görüntü. İcardi çıkıyor, 100 milyon Euro'luk Osimhen oyuna giriyor, yanında da Chelsea ve Belçika Milli Takımı patentli Batshuayi var. Sonrasında gecenin belki de yılın en büyük golü; pek tabii ki Osimhen'in röveşata ile attığı gol. Fenerbahçe, haftalardır 'Yapı yapı' diyordu, dün gece maalesef sapını gördük. Torreira'ya gösterilen sarı yanlış. Faul yok, yere düşerken topu tutuyor. Her elle oynama sarı olmaz. İlk yarıda İcardi formasından çekile çekile ceza alanı içinde sürülüyor. Hakem 'Devam' diyor, VAR uyuyor. Yine ilk yarıda Kaan Ayhan'ın burnuna atılan tekme kırmızı olması gerekirken yine tık yok. Böyle hakemlik olmaz.

MUSTAFA ÇULCU-ALİ ŞANSALAN PENALTIYI VERMEDİ!

Alex de Souza olarak; kornerden gelen topta iki savunmacı arasından ön direkte İcardi'ye kafa vurdurup, kapalı köşeden gol yiyiyorsan Galatasaray'ı iyi analiz edememişsin demektir. Antalyaspor kanatları kullanarak üretmek istiyor lakin Galatasaray savunması özellikle de Sanchez çok etkili. Galatasaray baskılı oynuyor, önde kaybedip, önde kazanıyor. Böyle olunca da geriye koşmaya gerek kalmıyor. İkinci yarı sıkıntılı dakikalar gelince Galatasaray'ın top kayıplarıyla Antalya daha fazla pozisyon bulmaya başladı. Geç de olsa Batshuayi ve Osimhen hamlesi geldi. Jeneriklik bir gol ile Osimhen skoru belirledi.

Elinde tecrübeli hakem kalmayınca aksiyon almakta zorlanan MHK; bir önceki hafta yönettiği Göztepe-Sivas maçında başarılı olan Ali Şansalan'ı güçlendirilmiş, FIFA yardımcılarıyla bu maça atamış. Maçın başında bir iki basit temasa faul verince "Eyvah" dedim ama sonra oyunu saldı. Torreira'ya gösterdiği sarı kartı kendisi dışında kimse anlamadı. Herhalde elle oynamayı gösterdi ama öyle sarı kart yorumu olmaz hatalı bir sarı.41'de Kaan'ın burnuna gelen ayağında Güray'a çıkan sarı kart sınırda. Ayakucu teması anlık, arada top var ve gaddarlık-acımasızlık seviyesi kırmızı kart sınırının bir tık altında. İlk yarının uzatma dakikalarında İcardi topa gitmek istiyor, Veysel önden ve arkadan İcardi'yi salmıyor, tuttuğu için forma arkadan uzuyor. İcardi, sol kol ile rakibinden kurtulmak istiyor ama Veysel bırakmıyor. UEFA da çift elle tutar sarılırsanız VAR devreye giriyor, bizde girmiyor. Bırakın tutmayı karakucak sarmalamaya bile bakmıyorlar. Hakem sahada buna penaltı vermeliydi ama vermedi… 82'de ülke hakemliğimizin sıkıntısı; pozisyon içinden, topun önünden, kaçamadı eğildi, çömeldi ama sırtına top yemekten kurtulamadı.

Galatasaraylı oyuncuların maç sonrası galibiyet sevinci (AA)

BÜLENT TİMURLENK- OTOMATİK PİLOT!

Travmatik iki beraberliğin ardından Alanyaspor galibiyetinin milli ara öncesi Okan Buruk'a ne kadar iyi geldiğini geride kaldığı on günde verdiği röportajlardan ferahlamış ifadelerinde bol bol izledik. Sene 2024, Antalya turizmin başkenti golf turizmi için yüzlerce dönüm yemyeşil zeminler var; şehrin en kötü yeşil zemini ise stadyumunda. Bu ayıbın sahipleri kimse saklanmasınlar, çıksınlar ortaya! Bozuk zeminde 3 puan kadar sakat vermeden çıkmak da mühimdir. Dün Galatasaray, derbi öncesi Ismail Jakobs'u kaybetti. Ön alan baskısıyla sersemlettikleri rakip karşısında İcardi yine ekmeğini taştan çıkartıp tabelayı 0-1 yaptığında Buruk'un takım için işler yolunda gidiyordu. Milli ara sonrası iştahlı bir oyun, özellikle Sara ve Yunus'un takımı iten performansı Jakobs çıktıktan sonra oyunun rot balansının bozulduğunu Mertens'in de kötü bir 45 dakika çıkardığını not düşmek gerekiyor. Alex de Souza'nın bir planı varsa bile bunu uygulayabilecek kadrosu yok elinde. Galatasaray, organize bir atakla 2-0'ı bulduğunda yakın geçmişteki o travmatik iki beraberliğe rağmen izleyen herkes maçın fişini çektiğini düşünmüştür. Cebinde kartı olan Torreira'yı derbi öncesi kenara almamak düşündürücü. Osimhen ve Batshuayi'ye süre vermekse futbolcuyu memnun etme sanatı… Okan Buruk ve takımının kazanma kültürü, geride kalan iki sezonun birikimiyle bu türden galibiyetleri otomatik pilotta getiriyor. Çarşamba rakibin adına bakmadan net bir galibiyet ve pazartesi günü Süper Kupa'nın sıcak rövanşında Beşiktaş, otomatik pilota değil, Okan Buruk'un maharetine bakar.

EVREN TURHAN- HAK EDEREK KAZANDI

Galatasaray, milli ara sonrası Antalya deplasmanına çıktı. Ara sonrası maçları zordur. Galatasaray sezonun en iyi ilk yarısını oynadı. Özellikle maçın başlangıcı... Icardi ile golü erken buldu. Galatasaray'ın yeni transferi Sallai ilk yarı müthişti.

Yunus Akgün her geçen gün üzerine koyuyor. Eğer Mertens son paslarda dikkatli olsaydı Galatasaray devreye 4-0 önde girerdi. Orta sahaya baktığımızda Torreira-Sara çok iyi anlaşıyor. Aynı performansları devam ediyor. Davinson Sanchez bir dinamo gibi. Çok sağlam durdu. Özellikle ilk yarıda aldığı topla hücuma çıkması müthişti.

İkinci yarıda da Galatasaray aynı tempoyla başladı. İkinci gol derslik bir goldü. Paslaşmalar çok iyiydi. Birinci sınıf gol izledik.

70'ten sonra Galatasaray oyundan düştü. Ancak oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'daydı.

Osimhen'in attığı gol uzun süre konuşulur. Teknik Direktör Okan Buruk'u kutlamak gerek. Milli arayı iyi geçirmişler. Saha çok kötüydü. Ona rağmen çok pas yaptı Galatasaray. Hakeme de değinmek istiyorum. Icardi yaka paça yere indirildi ama Ali Şansalan bunu es geçti. Tek talihsizlik Jakobs'un sakatlığıydı. Sonuçta G.Saray hanesine 3 puanı yazdırdı.