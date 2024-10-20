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Galatasaraylı Victor Osimhen tarihe geçti! 2,32 metrelik röveşata

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 12:29 Güncelleme: 20.10.2024 12:29
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Galatasaraylı Victor Osimhen tarihe geçti! 2,32 metrelik röveşata

Galatasaray'ın Antalyaspor'u mağlup ettiği maçta attığı röveşata golüyle adından söz ettiren Victor Osimhen dünya futbol tarihine geçti. Osimhen 2,32 metre yüksekliğe çıkarak topu filelere yollarken dünya futbolu tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan iki röveşata golünden birinin sahibi oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı röveşata golü, dünya futbolu tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan iki röveşata golünden biri olarak tarihe geçti.

RONALDO'NUN PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.

Dünyada yılın en güzel golleri arasında yer alması beklenen Osimhen'in röveşata gölü, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topla buluşmasıyla öne çıktı.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcüsünün, röveşata esnasında 2,32 metre yüksekliğe çıkarken, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

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