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CANLI | Galatasaray- Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2024 18:07 Güncelleme: 19.10.2024 18:24
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CANLI | Galatasaray- Antalyaspor | İlk 11’ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Namağlup liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmeye çalışacak. 3 maçtır kazanamayan Alex'li Akdeniz ekibi ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermenin peşinde. Galatasaray- Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'i belli oldu.

Antalya'da 3 puan isteyen Galatasaray cephesi, maç fazlasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 8 ve 9 puan önüne geçmenin hesaplarını yapıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

ANTALYASPOR - GALATASARAY 11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi

ASLAN LİGDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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