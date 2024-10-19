CANLI | Galatasaray- Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Namağlup liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmeye çalışacak. 3 maçtır kazanamayan Alex'li Akdeniz ekibi ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermenin peşinde. Galatasaray- Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'i belli oldu.
Antalya'da 3 puan isteyen Galatasaray cephesi, maç fazlasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 8 ve 9 puan önüne geçmenin hesaplarını yapıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
ANTALYASPOR - GALATASARAY 11'LER
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi
ASLAN LİGDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.
Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.