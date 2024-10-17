Victor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Geleceği hakkında konuştu

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp için elinden geleni yapacağını ifade eden Osimhen, "Daha çok keyif olacağım başka bir yer olacağına inanmıyorum. Drogba da burada oynamıştı, kendisi zaten benim kahramanlarımdan birisi. Galatasaray taraftarlarının da beni nasıl karşıladıklarını hatırladıkça teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, hocamız, teknik ekibimiz, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpte olduğumu hissettim ve ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" diye konuştu.

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"KULÜBÜN VE TARAFTARLARIN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Transfer süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, "Transferim için ilk konuşmalar geçtiği zaman zaten ben kulübümde memnun değildim, 3-4 ay sonra ayrılıp başka yerlere gitmeyi düşünüyordum. Bununla ilgili isteklerim de henüz gerçekleşmemişti. O sırada hocamızla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Baba olarak, hoca olarak ve insan olarak söyledikleri beni derinden etkiledi. Takımın da ne kadar kaliteli ve büyük hedefleri olan bir ekip olduğunu biliyordum. Bu oyuncularla birlikte oynamak ve burada başarılara imza atmak benim için ikna ediciydi. Kolayca ikna olduğumu düşünüyorum. Buraya gelince kulübün ve taraftarların ne kadar büyük olduğunu da gördüm. Bence de doğru bir karardı. İstanbul'da ailemle çok mutluyuz. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım ve önemli başarılara da imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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"GOL KRALLIĞI ÖNCELİĞİM DEĞİL, TAKIM EN ÖNEMLİSİDİR"

Gol krallığının önceliği olmadığını dile getiren Nijeryalı santrfor, "Ligde bence çok iyi golcüler var. Ben de iyi golcülerdenim diye düşünüyorum. Ama kendimi takımın önüne hiçbir zaman koymam. Buraya gelirken de takıma destek olmak için geldim, takımın başarısı önemli. Icardi de futbola getirdiğiyle, Galatasaray'da yaptıklarıyla çok büyük bir futbolcu ve büyük bir golcü. Sahada da beraber ne kadar iyi oynadığımızı gösterdik. Gol krallığı önceliğim değil, takım en önemlisidir. Gollerimle, asistlerimle, hücumda ve savunmada takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli tabii ki, gol atarak maç kazanıyoruz fakat gol krallığından ziyade takımın başarısı benim için birinci öncelik" ifadelerinde bulundu.

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"HAFTA SONUNDAKİ MAÇTA HOCANIN ALACAĞI KARAR GÖRE TAKIMDA OLACAĞIM"

Takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacağını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıkmıştım oyundan. Kulüp doktorumuz da çok yardımcı oldu, sürekli yanımda durdu. Takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacağım. Yarından itibaren takıma entegre olmuş olurum diye tahmin ediyorum. Hafta sonundaki maçta hocanın alacağı karar göre takımda olacağım. Ben dört gözle takıma katılmayı bekliyorum."