Mauro Icardi için bomba transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular
Galatasaray'ın son iki sezonda ligdeki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için bomba bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen hedefi haline gelen yıldız ismin 'yeni takımını' duyurdu.
Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin adı gündeme bomba gibi düştü.
Arjantinli yıldız bu sezon sergilediği performansla eleştirilerin hedefi oldu. Milli aradan ötürü ülkesine giden Icardi için iddiaların ardı arkası kesilmedi.
ARJANTİN BASINI DUYURDU
Arjantin basını, River Plate'in Mauro Icardi'nin peşinde olduğunu öne sürdü.
River Plate yetkililerin henüz somut bir adım atmadığı belirtilirken haberde "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadeleri yer aldı.
Icardi'nin River Plate transferinin önündeki en büyük engel ise yüksek piyasa değeri ve maaşı olarak gösteriliyor.