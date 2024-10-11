Mauro Icardi ayrılacak mı? Galatasaray’dan resmi açıklama

Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin adı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Arjantinli yıldız bu sezon sergilediği performansla eleştirilerin hedefi oldu. Milli aradan ötürü ülkesine giden Icardi için iddiaların ardı arkası kesilmedi.

ARJANTİN BASINI BOMBA İDDİAYI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Arjantin basını, River Plate'in Mauro Icardi'nin peşinde olduğunu öne sürmüştü.

River Plate yetkililerin henüz somut bir adım atmadığı belirtilirken haberde "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadeleri yer almıştı.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği merak edilirken Milliyet'n haberine göre; konuya dair açıklama Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu'ndan geldi.

İbrahim Hatipoğlu

"AYRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL'"

Hatipoğlu, "Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantinde'ydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil" dedi.