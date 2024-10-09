Osimhen’den Icardi’ye büyük fark! İstatistikler ortaya koydu

Galatasaray'da Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in nasıl kullanılacağı ile ilgili soru işaretleri devam ederken, iki yıldız arasında çarpıcı bir fark ortaya çıktı. Osimhen'in oynadığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip şu ana kadar rakiplerine daha fazla baskı kurup etkili olabilirken, ortaya çıkan istatistik verileri de bu durumu gözler önüne serdi.

İKİLİ MÜCADELEDE FARK ATTI

İki futbolcunun görev aldığı maçlarda Osimhen'i üstün kılan em önemli nokta ise kazandığı ikili mücadeleler ve sahip olduğu üstün fizik gücü oldu. Nijeryalı golcü süre aldığı Fenerbahçe derbisi ile birlikte PAOK ve Rizespor maçlarında rakipleriyle toplam 34 ikili mücadeleye girdi.

Mauro Icardi ise Kasımpaşa, Rigas ve Alanyaspor maçlarında rakipleriyle sadece 16 mücadeleye girdi. Icardi aynı zamanda, 81 dakika oyunda kaldığı Alanyaspor maçında rakip kaleye hiç şut çekemezken girdiği beş ikili mücadeleden sadece birini kazanabildi.

İLK İSİM ARTIK OSIMHEN

Osimhen fizik gücüyle bu konuda da Icardi'den öne çıktı. Nijeryalı yıldız bu üç maçta ceza sahasında toplam 23 kere topla buluşmayı başardı. Icardi ise zorluk seviyesi daha düşük rakiplere karşı yalnızca 10 kere topla buluşabildi. Osimhen daha zorlu rakiplere karşın oynamasına rağmen Icardi'ye bu noktada fark attı. Önde baskı, yoğun presle oynamak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un A planı da milli takım arasından sonra Osimhen olacak gibi durmakta. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, çift santrfor oyun modeli sonuç vermezse A planı Osimhen olacak.