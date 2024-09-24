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Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş: 24.09.2024 16:01 Güncelleme: 24.09.2024 16:14
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Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan ekibi PAOK'u ağırlayacak. Bu büyük buluşma, 25 Eylül 2024 tarihinde saat 22:00'de Rams Park'ta başlayacak. Maçın hakemliğini İspanyol hakem Alejandro Hernandez üstlenirken, yardımcı hakemler Jose Naranjo ve Diego Sanchez olacak. Galatasaray taraftarları, karşılaşmayı TRT 1 kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

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